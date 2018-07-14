Пассажиры Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета
- 14.07.2018, 10:48
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Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.
Пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия). На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.
По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.