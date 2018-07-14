Виктор Марчик: Никакими декретами трудовых мигрантов не остановишь 1 14.07.2018, 10:55

1,908

Виктор Марчик

Что стоит за предложением официальной федерации профсоюзов Беларуси контролироватьтрудовую миграцию в стране?

Зачем создаются административные комиссии по тунеядцам при исполкомах? Возможно ли двойное налогообложение для работающих за границей белорусов? Об этом сегодня корреспондент "Газеты Слонимской" беседует со слонимским гражданским активистом Виктором Марчиком.

— Виктор, почему официальный профсоюз предлагает контролировать трудовую миграцию в нашей стране?

— Многие белорусы, в том числе и наши слонимчане, вынуждены работать за границей, чтобы содержать свои семьи. И такое внимание со стороны властей, в том числе и в лице федерации профсоюзов, к этой категории работников говорит о желании власти заработать на трудовых мигрантах.

— То есть возможно двойное налогообложение?

— Конечно. Власти начнут контролировать тунеядцев, кто куда выезжает, ставить их на учет, а потом Лукашенко напишет новый декрет и с этих людей начнут брать вторичные налоги. У нас же двойное налогообложение — в порядке вещей.

— Мы уже писали, что при Слонимском райисполкоме, как и везде по стране, создана административная комиссия по тунеядцам. Зачем она властям?

— Думаю, сведения о безработных, собранные этими комиссиями, могут использовать при прохождении пограничного контроля при их выезде за рубеж. Я уже говорил, что не удивлюсь, если со временем введут специальный «паспорт тунеядца».

— И что из этого? Тунеядцы ведь от этого не станут меньше выезжать за границу работать?

— Для желающих заработать белорусов, особенно молодёжи, развитые страны всегда будут магнитом. Даже соседняя Польша становится местом работы для многих наших соотечественников. Её экономика за последние 24 года шагнула далеко вперёд, пока мы топчемся на месте. Конечно, никакими декретами трудовых мигрантов не остановишь. А вот те, кто останется в стране, будут только беднеть.