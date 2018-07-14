Натовский аперитив для Путина 14.07.2018, 11:10

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Накануне переговоров президентов США и России проблемные вопросы обозначил саммит НАТО.

Завершившийся в Брюсселе саммит НАТО дал четкий сигнал Владимиру Путину: участники альянса хотят видеть в лице России прогнозируемого партнера. Призыв к Москве прекратить военную агрессию против Украины и убрать войска из Донбасса, а также активное обсуждение целесообразности реализации проекта "Северный поток-2" можно воспринимать как пролог к предстоящей встрече президентов России и США. Есть надежда, что эти темы будут обсуждаться Путиным и Трампом в Хельсинки. Ведь не могут же лидеры двух государств после саммита НАТО эти проблемы просто игнорировать, пишет Сергей Руденко на сайте Немецкой волны.

Украина на пути к НАТО

На протяжении последних двадцати лет Украина то приближалась к НАТО, как это было во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, то отдалялся - при президенте Викторе Януковиче. Темп движения Украины в сторону Североатлантического альянса тогда во многом зависел от позиции Москвы. Да и, чего лукавить, и сегодня зависит от Кремля. Война в Донбассе вынудила Киев снова искать поддержки у НАТО. Петр Порошенко уже заявил о необходимости проведения всеукраинского референдума по присоединению страны к этому военно-политическому блоку, предложив закрепить в конституции курс на евроатлантическую интеграцию Украины.

Вполне понятно желание Киева, прошедшего через аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса Россией, получить поддержку со стороны НАТО. Украинцы хотят быть частью системы безопасности на европейском континенте. Имея под боком такого агрессивного соседа как Россия, Украина делает все возможное для того, чтобы обезопасить себя от дальнейших проблем. Призыв НАТО к Москве прекратить вооруженную агрессию против Украины и вывести свои военные формирование из Донбасса свидетельствуют о том, что альянс прекрасно понимает, что происходит на востоке страны.

В Киеве же продолжают ждать четкого сигнала от НАТО по поводу возможного членства Украины в альянсе. Оно не исключено, отвечают в Брюсселе. Но вот когда это случиться - никто ответить не может. Война на востоке страны, ожидание реформ в Украине, проблемы в борьбе с коррупцией, отношение с соседними государствами - все эти факторы влияют на темпы движения украинского государства к НАТО. В нынешних условиях Брюссель старается не давать лишних обещаний.

Трамп между Россией и Украиной

Встреча Дональда Трампа с Петром Порошенко в рамках саммита НАТО была вполне ожидаемой. Через несколько дней президент США встречается с Владимиром Путиным в Хельсинки. Одной из тем разговора там, наверняка, будет и ситуация в Украине. Кто еще более точно и понятно опишет Трампу сложившееся положение в Донбассе и в Крыму, если не сам Петр Порошенко? Вполне понятно, что президент США будет вести разговор с президентом России об Украине, исходя из интересов своей страны. Но до сих пор этот интерес был на стороне украинского государства.

Да, Дональд Трамп сегодня не может публично ответить на вопрос, как поступать с аннексированным Крымом. Он утверждает, что все это произошло из-за нерешительности Барака Обамы. Но ведь очевидно, что апеллировать к действиям своего предшественника глупо по крайней мере по одной причине - аннексия Россией крымского полуострова нарушила мировой порядок в Европе, существовавший после 1945 года. Ошибочные действия Обамы вряд ли могут оправдать отсутствие четкой и артикулированной позиции Трампа по вопросу будущего статуса Крыма.

В чем президент США не сомневается, так это в желании России окончательно посадить Западную Европу на газовую "иглу" с помощью "Северного потока-2". Трудно сказать, чего в этой позиции больше - политики или экономики. Но она совпадает с риторикой Петра Порошенко, который уверен, что новый газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря несет угрозу не только для украинского государства, но и в целом для Европы. Сумеет ли убедить Дональда Трампа в обратном Владимир Путин - трудно сказать. Все, наверное, зависит от аргументации и гибкости последнего в других вопросах.

Путин и тень Ким Чен Ына

Чем завершится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице, пока не известно. Очевидно, что президент США едет туда за новыми внешнеполитическими победами. Но Путин - не Ким Чен Ын. Разговор двух лидеров вряд будет простым, учитывая сферы геополитических интересов США и России. Но в Киеве все же надеются после Хельсинки получить ответ на главные вопросы - когда Россия уберется из Донбасса и Крыма.

Без участия Вашингтона решить будущее востока и юга Украины пока не представляется возможным. Идет пятый год войны. "Минский" и "нормандский" форматы, к сожалению, не дали ожидаемого результата. Конфликт в Донбассе постепенно превращается в тлеющий. Россия продолжает осваивать аннексированный крымский полуостров. НАТО уже прямым текстом призывает Москву убраться прочь из Донбасса. Услышит ли на этот раз Владимир Путин то, что говорилось на саммите НАТО, зависит в том числе и от Трампа.Если, конечно, президент США в очередной раз не прикроется бездействием Барака Обамы.