Число погибших в результате теракта в Пакистане достигло 140 человек 14.07.2018, 11:37

Фото: EPA/UPG

Взрыв произошел в пакистанской провинции Белуджистан, на юго-западе страны, во время предвыборного митинга,

Погибло не менее 140 человек. Об этом сообщает Gulf Times.

Около 200 человек получили ранения.

Медики опасаются, что число погибших может возрасти. По их словам, многие раненые на данный момент находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что среди погибших оказался один из кандидатов в депутаты, который принимал участие в митинге.

Напомним, что 13 июля в городе Мастунг, недалеко от столицы провинции Белуджистана Кветта, террорист-смертник совершил нападение на колонну сопровождения кандидата в провинциальную ассамблею Белуджистана Сираджа Раисани.

Ранее сообщалось о 128 погибших в результате теракта.

Общенациональные и региональные выборы в Пакистане состоятся 25 июля. Порядок на 85 тыс. избирательных участках будут обеспечивать 371 тыс. человек – беспрецедентное число сотрудников сил безопасности и военных.