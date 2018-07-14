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Кремлевский пропагандист «слил» даты вторжения России в Украину

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  • 14.07.2018, 11:55
  • 4,101
Сергей Марков
Фото: АиФ

Россия дважды вторгалась на суверенную территорию Украины.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" высказался прокремлевский российский политолог Сергей Марков.

"По оценкам американских аналитиков, Вооруженным силам Украины нужно около недели, чтобы сломить сопротивление армии ДНР-ЛНР, - боевой дух не поможет против боевой авиации", - подчеркнул пропагандист.

"В результате этого Россия будет вынуждена вмешаться, как она это сделала в августе 2014 года или в январе 2015 года", - добавил Марков.

"Вновь сдал Путина", - прокомментировал слова Маркова блогер Сергей Запорожский.

"Ихтамнет устарело", "Думал, будут обтекаемые фразы, как обычно, - а тут, не стесняясь", "Зачетно слил", "Признали, и это хорошо", - добавили в сети.


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