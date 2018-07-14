Букмекеры считают французов фаворитами поединка с Хорватией в финале ЧМ-2018 1 14.07.2018, 12:00

Аналитики сделали прогноз на решающий матч турнира.

В воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе "Лужники" состоится финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Победитель противостояния станет чемпионом мира, пишет zn.ua.

По мнению букмекеров, французская сборная является фаворитом решающего матча турнира. Коэффициент на французов 1,41 (вероятность 71%). За итоговую победу хорватов дают 2,92, что равно вероятности в 29%.

Результативностью эта встреча не порадует, считают букмекеры. Тотал меньше 2,5 гола получил намного большее предпочтение в конторах, чем тотал больше 2,5 гола: коэффициенты 1,42 и 2,60 соответственно.