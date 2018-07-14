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Археологи обнаружили в Кореличском районе остатки замка ВКЛ

  • 14.07.2018, 12:09
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Археологи по сантиметру открывают элементы укреплений старинного сельского замка в Березовце.

Оказалось, фундаменты оборонительных сооружений деревянных замков в XVI веке делали не из дерева, как считалось, а из валунов, сообщает ОНТ.

О шикарных резиденциях белорусских магнатов известно много. А вот как жила знать на селе, сведений достаточно мало. Деревянной архитектуры времён ВКЛ в стране почти не сохранилось. Любая информация о быте той эпохи на вес золота. А уж та, что на уровне пола и подвала – особенно. Судя по количеству черепков посуды и разнообразию костей, в еде жители замка в Березовце себе не отказывали.

Со стороны замок – это поросший зеленью холм посреди поля, но в XVI веке здесь бурлила жизнь. Семья Кмитов получила землю в подарок от великого князя и построила резиденцию. 95 на 60 метров – крупный по тем временам двор, много прислуги и приближённых. Здесь было всё для жизни: господский дом, помещения для прислуги, хозпостройки и даже своя церковь. В XVI веке попасть в замок можно было по мосту. Остались ямы для его опор. А впереди и сама башня – 30 квадратных метров – средний размер.

На полное исследование замкового комплекса уйдёт не один десяток лет. Однако посмотреть, как могли выглядеть владения Кмитов, можно будет уже в следующем году. Учёные готовят 3D-модель объекта и мечтают, что в будущем это место станет не менее популярным у туристов, чем расположенный неподалеку Мирский замок.


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