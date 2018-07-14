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Советские традиции: в сети подняли на смех йогурт с нелепым названием

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  • 14.07.2018, 12:29
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Людей развеселило название российского йогурта «Советские традиции», поскольку в СССР йогурта отродясь не было.

Соответствующее фото опубликовал Василий Максимов в Twitter.

«Йогурт под брендом «Советские традиции» упускает из виду одну незначительную деталь: в совке не было йогурта и никто даже слова такого не знал», - пишет автор.

«Мне повезло в первый раз попробовать импортный йогурт фирмы danon (мы тогда еще не знали слова йогурт и просто называли их просто данонами) ребенком, еще в 70-х. Для меня это было самым вкусным лакомством, которое я пробовал на тот момент», «Был не йогурт, а фруктовый кефир. Гадость редкая», - добавляют в комментариях.


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