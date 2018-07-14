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Женщина по ошибке две недели ездила на угнанной машине

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  • 14.07.2018, 12:39
  • 2,687
Иллюстрационное фото

И такое бывает.

В канадском Онтарио женщина "угнала" машину, перепутав ее с той, которую арендовала, сообщает bagnet.org.

В конце июня престарелая женщина арендовала черный Nissan Sentra, после чего отправилась в супермаркет. Совершив покупки, она села в блестящую черную машину и уехала, не подозревая, что это чужой автомобиль.

Угнанная машина оказалась черной Infinity QX50. Эта модель так же, как и арендованная, запускается без ключа, при помощи специального брелка-метки.

По случайному стечению обстоятельств, владелец Infinity оставил свою метку в салоне автомобиля. Поэтому женщина без проблем смогла завести машину и уехать, не заметив подвоха.

На протяжении двух недель "угонщица" не замечала ничего необычного. Все раскрылось, когда срок аренды закончился, и женщина попыталась вернуть автомобиль.

Менеджер компании сказал, что они не сдают в аренду такие модели, и вместе они отправились на парковку супермаркета, где и обнаружился пропавший Nissan.

Владелец "угнанной" машины оказался человеком с чувством юмора и не будет предъявлять обвинений.


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