Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ 21 14.07.2018, 12:48

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Диктатор посетит финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Игра состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Посетить финал белорусского лидера пригласил президент России Владимир Путин.

Как сообщила БелТА пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, Лукашенко внимательно следил за событиями на чемпионате мира и высоко оценил результат сборной России, дошедшей до четвертьфинала.

В финале же правитель, по словам Эйсмонт, будет болеть «за красивый и результативный футбол»