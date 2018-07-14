Google хочет обеспечить Кению «воздушным» интернетом 1 14.07.2018, 12:54

Проект может расширить онлайн-подключения к тысячам людей в Кении.

Американская компания Google намерена запустить так называемый воздушныйинтернет для людей в сельских и отдаленных районах Кении. На сегодняшний день ведутся соответствующие переговоры, передает Укринформ.

Сообщается, что в связи с проектом Loon, который был создан инновационной лабораторией Alphabet X, компания Google заявила, что ведет переговоры соператорами мобильной связи о развертывании сети воздушных шаров через Кению.

Солнечные воздушные шары могут подыматься на 20 километров в стратосферу над коммерческими самолетами, после чего передавать интернет-сигналы наземным станциям, домам и персональным устройствам.

Если это будет реализовано, проект может расширить онлайн-подключения к тысячам людей в Кении. Проведение переговоров с мобильными операторами подтвердили в правительстве Кении.

К слову, в прошлом году во время тестирования Google Loon один из воздушных шаров упал на ферму в восточной Кении, и фермеры угрожали подать в суд на Google за ущерб.