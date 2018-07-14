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Минздрав высказался по поводу «дела врачей»

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  • 14.07.2018, 13:06
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Чиновники утверждают, что «оказание медпомощи не завязано на конкретных лиц».

Tut.by обратился на горячую линию к Елене Богдан, начальнику Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава, и попросил прокомментировать последствия громких задержаний в сфере здравоохранения.

В громком «медицинской деле», которое расследует КГБ, более 60 фигурантов, 37 из них задержаны, заключены под стражу, либо же в отношении них применены другие меры пресечения. Известно, что среди них заместитель министра, шесть руководителей ведущих клиник страны, представители фармацевтических компаний. Виновны ли они, может решить только суд. А пока встает вопрос: не помешало ли громкое дело лечебному процессу в стране.

— Как сейчас организован лечебный процесс? — спросили у Елены Богдан, начальника Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава.

— Оказание медицинской помощи в этих учреждениях сегодня проводится в соответствии с клиническими протоколами и порядками оказания медицинской помощи. Учреждения работают в прежнем режиме. Конечно, в профессиональном плане это грамотные руководители, и каждый из них очень много сделал для своих учреждений. Сегодня исполнение обязанностей возложено на заместителей, как и ранее, в случаях их иного возможного отсутствия. Задача любого органа госуправления — выстроить такую систему, чтобы она не была завязана на конкретных личностях. Система здравоохранения как работала, так и работает. Разве к кому-то не приехала скорая, не пришел врач на вызов, кого-то не госпитализировали, не выполнили экстренную операцию?

— Но 37 должностных лиц, руководители 6 больниц, среди них директор РНПЦ травматологии и ортопедии академик Белецкий…

— Должностные лица, выполняя функции руководителей, не оказывают медицинскую помощь. Сегодня любая технология не находится в руках одного специалиста. Есть система подготовки высококвалифицированных кадров. Да, академик Александр Белецкий выполнял и врачебную работу — проводил сложные высокотехнологичные операции, некоторые из них являются уникальными. Под его руководством активно продвигались научные проекты, в т.ч. и международные. Им в РНПЦ сформирована сильная команда, в том числе и из его учеников, которая закрывает все вопросы оказания высокотехнологичной медпомощи. Разработанные и внедренные в РНПЦ ортопедии и травматологии технологии переданы на областной, межрайонный и даже районный уровень. Утвержденные Минздравом порядки разноуровневого оказания медпомощи не завязаны на конкретных лиц, они завязаны на конкретные учреждения, куда должен быть направлен пациент с определенным заболеванием.

— А закупки сейчас идут?

— Идут. Ситуация ежедневно контролируется Минздравом и местными органами власти, в подчинении которых находятся учреждения здравоохранения. Еженедельно на селекторном совещании с главными управлениями здравоохранения, комитетом по здравоохранению и республиканскими научно-практическими центрами докладывается информация по обеспечению учреждений медицинскими изделиями и лекарственными средствами. Министр лично контролирует данный вопрос.

Закупочные и конкурсные комиссии Минздрава работают в прежнем режиме, изменен их состав. Кстати, с 1 января 2018 года комиссия Минздрава по первоочередным закупкам идет на YouTube в открытом доступе еженедельно по пятницам. Кроме того, с целью предупреждения таких ситуаций дано поручение министра по созданию общественного совета по вопросам здравоохранения для более широкого обсуждения возникающих проблем. Совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством финансов, другими органами госуправления Минздрав работает над внесением изменений в законодательные и нормативно-правовые акты. Активно привлекаем к работе профессиональные ассоциации врачей, профсоюз.


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