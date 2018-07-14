Опубликовано видео испытаний «летающего автомобиля» BlackFly 1 14.07.2018, 13:26

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Стоить он будет как обычный внедорожник.

Канадская компания Opener испытала прототип "летающего автомобиля" — одноместного мульткоптера BlackFly.

Размеры аппарата — полтора метра в высоту и четыре метра в длину. Он рассчитан на одного пассажира весом не более 114 килограммов и высотой не более двух метров.

Внешне BlackFly напоминает машину, однако называть его "автомобилем" не совсем корректно, поскольку у него нет колес. Разработчики подобных мультикоптеров позиционируют свои устройства как "личный транспорт", который должен составить конкуренцию традиционным средствам передвижения, отмечает Forbes.

BlackFly работает от электрического двигателя. Как утверждают создатели прототипа, без подзарядки аппарат способен пролететь до 40 километров, развивая скорость до 62 километров в час. Управление в полете осуществляется через джойстик и бортовую электронику. Взлет и посадка мультикоптера автоматизированы и могут осуществляться как с суши, так и с воды.

Разработчики уверяют, что за время работы над прототипом были проведено около 1,4 тысячи летных испытаний протяженностью 19,3 тысячи километров. Компания уже получила разрешение на эксплуатацию аппарата в США: власти классифицировали BlackFly как "суперлегкий летательный аппарат". Ожидается, что "летающий автомобиль" будет стоить как обычный внедорожник.