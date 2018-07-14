Южная Корея выразила протест из-за полета российских бомбардировщиков в зоне ПВО 1 14.07.2018, 13:28

Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе «на ковер».

Андрея Фалилеева вызвали в Минобороны из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Они, по данным южнокорейского ведомства, нарушили опознавательную зону ПВО страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Рёнхап».

По данным агентства, министерство выразило России протест, призвало ее «признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь» и отметило, что «вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

О том, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями, 13 июля сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. В российском Минобороны отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушали границ других государств.