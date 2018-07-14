У бизнесмена Муравьева конфисковали квартиру за $400 тысяч, которая ему не принадлежит 1 14.07.2018, 14:09

Александр Муравьев

Фото: tut.by

Суд по делу бизнесмена Александра Муравьева решил конфисковать квартиру в «доме Чижа».

Об этом сообщил в Facebook журналист «Белгазеты» Максим Трапезников: «Стал свидетелем, как у сидящего бизнесмена Александра Муравьева конфисковали квартиру за $ 400 тыс.(377 кв. м.), что в «доме Чижа», которая принадлежит гражданке России и ею же оплачена. Как такое возможно? Возможно! Да и ничего удивительного, ежели у него акции «Мотовело», принадлежащие импортному инвестору, отобрали и не поморщились».

Как такое могло случиться? Собственникам апартаментов считается 29-летняя гражданка России Анастасия Безрукова, пишет nn.by.

Согласно документам, в начале 2015 года она купила элитную недвижимость у компании «РосинтехГруп», подконтрольной Сергею Муравьеву, брату Александра Муравьева. Стоимость сделки – $ 390 тысяч.

Безрукова стала полноценной владелицей двухуровневой квартиры площадью 333 м2. Это четвертая по величине квартира в «доме Чижа».

Однако через полгода КГБ наложил арест на квартиру. Теперь же, по решению суда, апартаменты будут изъяты.