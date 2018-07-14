Продажи компьютеров впервые увеличились за шесть лет 14.07.2018, 14:23

Рынок ПК впервые вырос с 2012 года.

Об этом сообщили сразу две исследовательские фирмы, пишет macdigger.ru.

По данным Gartner, во втором квартале 2018 года продажи компьютеров увеличились на 1,4 процента, а IDC заявила о росте на 2,7 процента. При этом обе компании по-разному считают продажи, но называет одинаковую причину роста.

Данные IDC включают Chromebook и не учитывают планшеты на Windows, включая устройства со съёмной клавиатурой, такие как Surface Pro.

Gartner считает, что планшеты на Windows являются частью рынка ПК, но исключает другие планшеты и Chromebook.

Рост продаж обусловлен повышенным спросом на бизнес-рынке, потому что компании начали обновлять компьютеры до актуальных моделей на Windows 10.

Главный аналитик Gartner Микако Китагава уверен, что в бизнес-сегменте рост продаж начнёт падать через два года, когда произойдёт пик обновления.

Руководитель отдела исследований IDC Джей Чоу добавил, что компьютеры по-прежнему не являются стандартным устройством во многих сценариях, но опыт использования ПК продолжает улучшаться и развиваться.

Продажи ПК выросли у HP, Lenovo, Dell, Apple и Acer, в то время как доля остальных компаний продолжает уменьшаться.

Это объясняется тем, что не все производители могут долго присутствовать на рынке, который сокращается.