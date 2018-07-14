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Аналитик: Кремль переходит в режим активной работы по белорусскому направлению

  • 14.07.2018, 14:29
Михаил Бабич

Возможного нового российского посла в Беларуси называют «будущим смотрящим за Минском».

По информации СМИ, новым послом России в Беларуси станет помощник российского президента Михаил Бабич, который ранее служил в КГБ и имеет хорошие связи в среде спецслужб.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил, чем чреваты возможные кадровые перестановки для Беларуси.

По его словам, нынешний посол Александр Суриков находится на должности в Беларуси уже 12 лет, что для дипломатической практики – очень долгий срок:

– Возможная замена российского посла в Минске связана с несколькими причинами: завершение очередной каденции, возможно также личное желание Александра Сурикова, связанное с личными обстоятельствами, и самое главное – изменение подхода Кремля к выстраиванию отношений с Беларусью, которое мы наблюдаем с 2014 года и связанное с переходом к политике одностороннего давления на Беларусь в различных сферах.

По мнению Арсения Сивицкого, Суриков «всегда являлся очень удобной фигурой для белорусского руководства в силу его конструктивных отношений с официальным Минском».

– Наши российские источники еще год назад сообщали о том, что замена посла в Минске уже тогда была на повестке дня. На тот момент в качестве кандидата также рассматривалась фигура, связанный с силовыми структурами, – подчеркивает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Тот факт, что на должность российского посла в Минске рассматривается кандидатура Михаила Бабича, говорит о том, что Кремль собирается взять ситуацию в Беларуси под серьезный контроль, считает эксперт.

– Номинация Михаила Бабича на должность посла в Минске, доверенного лица Владимира Путина и с серьезным политическим и силовым бэкграундом (проходил службу в войсках ВДВ, КГБ, потом в ФСБ), свидетельствует о том, что Кремль переходит в режим активной работы по белорусскому направлению, – уверен он.

Михаил Бабич имеет репутацию очень эффективного управленца, которому поручают весьма неординарные миссии, с которыми он весьма успешно справляется. Так, он в 2002-2003 годах занимал должность премьера Чечни и, по сути, отвечал за наведение и установления порядка во время контртеррористических операции на Северном Кавказе.

– Будучи Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, он по сути отвечал за переформатирование отношений между федеральным центром и Татарстаном в сторону дальнейшего свертывания особого статуса и преференций, которые смог отстоять Татарстан в 1990-х, – напоминает Арсений Сивицкий.

Таким образом, по мнению аналитика, вероятный новый посол является образцовым примером «внешнего управленца» для Беларуси, относительная независимость которой является проблемой для Кремля.


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