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Независимую журналистку из Березы вызывают в милицию

  • 14.07.2018, 14:42
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Тамара Щепеткина

В квартиру к журналисту-фрилансеру Тамаре Щепеткиной вчера в 21.15 пожаловал старший участковый.

Майор Сергей Вовк вручил Щепеткиной повестку, где написано, что она вызывается 16 июля на 15 часов в отдел охраны правопорядка к заместителю начальника отдела Николаю Прокурату в качестве свидетеля.

- Старший участковый майор Сергей Вовк на мой вопрос: по какому делу меня вызывают в качестве свидетеля, сказал, что он не знает, что ему просто дали в руки повестку и сказали вручить ее мне. Якобы за какое-то интервью. Подробнее я узнаю в понедельник, когда встречусь с начальником отдела охраны правопорядка, - сказала журналистка «Радыё Рацыя».

Последний раз Щепеткина привлекалась к административной ответственности в ноябре 2017 года. Она была наказана штрафом в 50 базовых величин за работу без аккредитации на «Радыё Рацыя». Заявление журналистки о нарушении ее прав на сбор и распространение информации принято к рассмотрению в Комитете по правам человека ООН.


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