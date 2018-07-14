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Во Франции празднуют День взятия Бастилии

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  • 14.07.2018, 14:53
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ФОто: reuters

Парад в Париже проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

В Париже в субботу, 14 июля, прошел традиционный военный парад, посвященный 229-летию взятия Бастилии. Безопасность в стране во время национального праздника обеспечивают 110 тысяч полицейских. Парад принял президент Франции Эмманюэль Макрон, почетным гостем на празднике является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, пишет dw.com.

Сотрудников полиции также задействуют для обеспечения порядка в воскресенье, 15 июля, во время трансляции финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции сыграет на московском стадионе "Лужники" со сборной Хорватии. В фан-зоне около Эйфелевой башни ожидаются 90 тысяч болельщиков.

Увеличение расходов на оборону

Франция намерена увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Соответствующий документ Макрон подписал в преддверии национального праздника. Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО, который прошел в Брюсселе 11-12 июля, потребовал от партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности Североатлантического альянса.


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