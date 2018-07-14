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Талисман для космонавта

  • 14.07.2018, 15:23
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ФОто: mlyn.by

Как живет Белое — родная деревня Владимира Коваленка.

Горсточку родной земли и веточку полыни Владимир Коваленок брал с собой на орбиту как талисман. Как живут сегодня на малой родине знаменитого космонавта, узнал млын.by.

Первым на въезде в деревню Белое Логойского района нас встречает аист, по-хозяйски обустраивающий гнездо на столбе. Старый деревянный дом, где родился будущий летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Васильевич Коваленок, стоит на изгибе дороги, ведущей в соседнюю деревню, уже Борисовского района.

К калитке выходит невестка космонавта, жена его младшего брата. Зоя Васильевна приглашает в новый двухэтажный дом, построенный по соседству на этом же участке:

— Это все Владимир Васильевич: он и проект выбирал, и материалы, и строителей нанимал. Получилось неплохо, уютно и комфортно, правда?

В доме действительно все сделано по-хозяйски, с любовью, поэтому светло и легко дышится.

Дом, где родился будущий дважды Герой Советского Союза

Знакомимся с младшим братом космонавта — Василием Васильевичем, бывшим мастером-шлифовщиком Борисовского завода пластмассовых изделий. Из-за серьезной болезни ему пришлось раньше уйти с производства. И сейчас после операции чувствует себя неважно. Поэтому разговор получается непродолжительным.

— Мы были очень дружны с Володей, разница в возрасте-то небольшая, четыре года, — вспоминает Василий Васильевич. — Жизнь в послевоенное время была очень тяжелой, бедной. Всего не хватало, в том числе самого необходимого, одежды, еды. А когда еще в семье нет отца… Поэтому Володе, как старшему, подростком приходилось и пахать, и сеять, и косить. Но трудности только закалили его.

Свою малую родину Владимир Васильевич Коваленок не забывает, ежегодно приезжает в Белое. Как сам признался, когда мы с ним общались по телефону, здесь он душой отдыхает от столичной суматохи и житейских невзгод. Да и физически в свои 76 чувствует себя дома значительно лучше. Ведь тут каждая тропинка, каждое деревце с детства знакомы.

— Эти вот яблони Владимир Васильевич, наверное, лет сорок назад посадил, — говорит невестка. — Плодоносят до сих пор, почти каждый год радуя урожаем. Пойдемте, я вам еще теплицу из поликарбоната — это тоже его подарок — покажу: там у меня огурцы, помидоры, перец. Владимир Васильевич звонил, интересовался, как там они. Когда приезжает, любит на грядке повозиться. Говорит, в космос, где трижды побывал, уже так не тянет, как к родной земле…

Старейший житель деревни — 92-летний Федор Иванович Зуёнок, в прошлом колхозный бригадир, живущий по соседству, — рассказал, что в 1960-е годы в Белом было 50 домов, и в каждом — по трое-четверо детей. Сейчас, увы, многие хаты опустели, а постоянных жителей осталось не больше двух десятков, и те в основном пенсионеры. Как ни грустно, малые деревни, как люди, стареют и постепенно умирают.

ФОто: mlyn.by

— Был у нас и свой магазин, — добавляет 83-летняя Анфиса Ивановна Коваленок, родственница космонавта, в гости к которой мы тоже наведались. — Теперь вместо него автолавка, и то хорошо. А когда наш Володька в октябре 1977-го полетел в космос и по радио об этом передали, то радовалась и гордилась им вся деревня, да что там наше Белое — вся Беларусь! И переживали, конечно, чтобы ничего плохого не случилось. Он, по-моему, еще не приземлился, а на нашей единственной улице уже асфальт укладывали. А то после дождя, в распутицу было ни пройти ни проехать. Володя, я его так по-прежнему называю, хоть он и генерал, и в космосе три раза побывал, совсем не звездный, простой человек. Только приедет — в тот же день с гостинцами зайдет, поинтересуется здоровьем, деревенскими новостями. Хотя какие тут в нашем глухом закутке новости…

Владимир Коваленок на пороге родной школы в Хотюхово вместе с ее директором Василием Борисенко и учениками
ФОто: mlyn.by

Директор Хотюховской средней школы (ныне — учебно-педагогический комплекс «Детский сад — СШ» имени летчика-космонавта Владимира Коваленка) Василий Борисенко показал музей знаменитого земляка. Все материалы по крупицам бережно собрали учителя и ученики.

— В Белом школы не было, поэтому Володя Коваленок за 7 километров ходил к нам, в Хотюхово, — рассказывает Василий Николаевич. — Тут он закончил 5-й класс и первую четверть 6-го, потом перевелся в соседнюю деревню, куда было удобнее добираться. Учился хорошо, причем его никто не заставлял, сам понимал, что без знаний в жизни ничего не добьешься. Много читал.

…Моросит дождик. Идем по пустынной улице, по «коваленковскому» асфальту, который и спустя четыре десятилетия продолжает служить сельчанам. По зеленым полям вольготно гуляет ветер, чуть поодаль, как океанский лайнер, возвышается кромка леса. Да, бывают, наверное, более красивые места, но эти по-особому очаровывают и влюбляют в себя неброской первозданной природой, простором, чистотой. Может, отсюда и название деревни — Белое?

Горсточку родной земли и веточку полыни Владимир Коваленок брал с собой на орбиту как талисман. С долей философского оптимизма подумалось: деревни с такими поэтическими названиями, где рождаются космонавты, где живут чистые душой, простые и трудолюбивые люди, не могут просто так в одночасье взять и исчезнуть с географической карты. Это будет противоречить логике бытия, самой жизни…

ФОто: mlyn.by

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