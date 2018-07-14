закрыть
14 июля 2018, суббота, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Мир двигают идеалисты и бесстрашное мужество идеализма»

2
  • 14.07.2018, 15:28

Светлана Алексиевич и белорусский ПЕН-центр потребовали немедленного освобождения Олега Сенцова.

Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к компании, организованной Пен-клубом (PEN International - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов) в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и потребовал его немедленного освобождения.

"Он спасает достоинство каждого из нас, он доказывает, как много может один человек, - заявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. - После его поступка ни у кого из нас уже нет права предаваться отчаянию, позволять себе опускать руки. Каждый должен что-то сделать для будущего, иначе мы все снова окажемся в прошлом".

"Мир двигают идеалисты и бесстрашное мужество идеализма. Далеко позади остались 90-е годы, когда мы думали, что свобода - это праздник, теперь мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен", - призвала Алексиевич.

Уроженец Симферополя Олег Сенцов, которому 13 июля исполнилось 42 года, весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, был задержан на полуострове по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 14 мая этого года Сянцов объявил голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. При этом на своем освобождении он не настаивает. 21 мая в российское посольство в Минске было передано обращение к президенту РФ Владимиру Путину, подписанный более чем 130 общественными и творческими деятелями Беларуси, с призывом вмешаться в судьбу Сенцова.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип