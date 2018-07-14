«Мир двигают идеалисты и бесстрашное мужество идеализма» 2 14.07.2018, 15:28

Светлана Алексиевич и белорусский ПЕН-центр потребовали немедленного освобождения Олега Сенцова.

Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к компании, организованной Пен-клубом (PEN International - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов) в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и потребовал его немедленного освобождения.

"Он спасает достоинство каждого из нас, он доказывает, как много может один человек, - заявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. - После его поступка ни у кого из нас уже нет права предаваться отчаянию, позволять себе опускать руки. Каждый должен что-то сделать для будущего, иначе мы все снова окажемся в прошлом".

"Мир двигают идеалисты и бесстрашное мужество идеализма. Далеко позади остались 90-е годы, когда мы думали, что свобода - это праздник, теперь мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен", - призвала Алексиевич.

Уроженец Симферополя Олег Сенцов, которому 13 июля исполнилось 42 года, весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, был задержан на полуострове по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 14 мая этого года Сянцов объявил голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. При этом на своем освобождении он не настаивает. 21 мая в российское посольство в Минске было передано обращение к президенту РФ Владимиру Путину, подписанный более чем 130 общественными и творческими деятелями Беларуси, с призывом вмешаться в судьбу Сенцова.