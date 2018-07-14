Почему страны Балтии получили Вестфальскую премию мира 14.07.2018, 15:47

Фото: dpa

За последние 20 лет Литва, Латвия и Эстония показали твердую приверженность независимости и свободе.

В немецком Мюнстере в субботу, 14 июля, прошла церемония вручения международной Вестфальской премии мира Эстонии, Латвии и Литвы, пишет «Немецкая волна». Наградив страны Балтии, жюри дало оценку особым усилиям этих государств в европейской интеграции. "Эстония, Латвия и Литва являются северными форпостами Евросоюза, из-за их географического положения эти страны сегодня уязвимы. Необходимо оценить по достоинству их усилия по интеграции в Европу и оказать им поддержку", - так обосновал выбор жюри председатель Вестфальского экономического общества, которое вручает премию, Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann).

Фото: dpa

Один из организаторов, управляющий директор Вестфальского экономического общества, Йост Шпрингенгут (Jost Springensguth) добавил: "После поездок по этим трем странам становится очевидно, что они стали прочной частью Европы, что за последние 20 лет они показали твердую приверженность независимости и свободе, прошли свой путь к демократии, и поэтому являются достойными лауреатами премии". Шпрингенгут уверен, что, с учетом ситуации в Европе, вручение премии трем балтийским странам очень символично.

Год, когда странам Балтии вручается премия, выбран неслучайно. Сто лет назад Эстония и Латвия стали независимыми государствами, а Литва празднует в 2018 году вековой юбилей восстановления своей государственности. Шпрингенгут также напомнил об акции "Балтийский путь", которая состоялась в 1989 году, когда около 2 млн эстонцев, латышей и литовцев выстроились в самую длинную человеческую цепь в истории. Это была демонстрация за независимость, свободу и свой путь к демократии вместе с другими европейцами, считает Шпрингенгут.

Образцовые страны

Эстония, Латвия и Литва были не единственными странами Восточного блока, которые вступили в 2004 году в ЕС. Но их европейская интеграция проходит более убедительно. Так, например, все три страны после жесткого курса экономии показали хорошие экономические результаты и благодаря этому, а также политической воле их руководителей уже ввели в обращение евро - в отличие от многих других стран, недавно вступивших в Евросоюз.

Их усилия по развитию цифровых технологий сделали эти государства примером для многих других стран-членов ЕС, в том числе для Германии. Йост Шпрингенгут называет Эстонию, Латвию и Литву образцовыми странами в плане демократии, развития экономики и цифровых технологий. "Председательство этих стран в ЕС также стало доказательством того, насколько они активны в Европе, как укрепляют ЕС, и это - учитывая их незащищенное положение на границе с Россией", - отметил Шпрингенгут. И в этом организаторы премии видят проблему.

"Сценарии конфликта кажутся все более возможными", - указано на сайте премии. "Поскольку три страны с общим населением "лишь" в 6 миллионов человек в любом случае уязвимы с военной точки зрения, их прочная интеграция с ЕС и НАТО входит в общие внешнеполитические интересы", - уверены организаторы. Балтийские страны также думают об этом и придают большое значение интеграции с Европой, чтобы внезапно снова не стать разменной монетой в игре мировых держав, отмечают организаторы.

Мир после Тридцатилетней войны

Международная Вестфальская премия мира вручается раз в два года и напоминает о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Она закончилась ровно 370 лет назад. В 1998 году премия была вручена впервые. Победитель получает 100 тысяч евро, это крупнейшая немецкая премия мира, ее присуждают людям, организациям или государствам, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.

За 20 лет ею наградили, к примеру, первого президента Чехии Вацлава Гавела, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl), бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, еще одного экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt), экипажи МКС, а также короля Иордании Абдаллу Второго. В жюри входят президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) и принц Георг Фридрих Прусский (Georg Friedrich Prinz von Preußen), праправнук последнего кайзера Германии Вильгельма II.

На вручении премии в Мюнстере присутствовали главы трех государств: президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Поздравили победителей Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet).