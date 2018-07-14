Как 10 тысяч человек спасали из таиландской пещеры 12 детей и их тренера 3 14.07.2018, 15:39

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В операции по спасению участвовали две тысячи солдат.

В операции по спасению 12 игроков детской футбольной команды и их 25-летнего тренера из таиландской пещеры Тхам-Луанг-Нанг-Нон участвовали 10 тысяч человек, в том числе две тысячи солдат и 200 водолазов.

Подготовкой эвакуации занимались более 150 сотрудников таиландского армейского спецназа. Как пишет meduza.io со ссылкой на The New York Times, они были одеты в самодельную экипировку, часто скрепленную скотчем.

Спасательное оборудование предоставили другие страны, а в операции были задействованы как местные водолазы (привыкшие к теплому океану, а не к ледяной воде в пещерах), так и иностранцы — на наиболее опасных участках работали британцы. Операцию осложняли несколько факторов, в том числе отсутствие точной карты.

В пещере, где ждали спасения дети, падал уровень кислорода. Кроме того, ожидалось, что снова пойдут дожди. Первые водолазы, отправившиеся на поиски детей, столкнулись с очень сильным, холодным и грязным течением: как вспоминают некоторых из них, иногда вода сбивала маску с лица, а вытянутую вперед руку уже не было видно.

See the sort of risks the British divers are taking to reach the Thai children. You can imagine how dangerous it is for the kids to come out through the same route. #thaicaverescue #ThamLuang #Thailandcave #ThaiCave #ThailandCaveRescue #ThaiCaveRescue live pic.twitter.com/q3fwHuJFv3 — Sanjay Mahawar (@skmahawar) 10 июля 2018 г.

Во время операции на 23 часа пропали три таиландских спецназовца; их нашли в тяжелом состоянии из-за нехватки кислорода. Отставной спецназовец Саман Гунан, расставлявший в пещере кислородные баллоны, погиб — предположительно, в его собственном баллоне закончился воздух. Перед эвакуацией каждого ребенка фиксировали на мягких пластиковых носилках, напоминающих кокон. Поскольку значительная часть пути была затоплена, лица детей надо было полностью закрыть кислородными масками.

Маски, предоставленные США, размером подходили для взрослых. Их сначала пришлось протестировать на детях-волонтерах — выяснилось, что если максимально затянуть ремешки, то они подойдут и детям. По всему четырехкилометровому пути протянули веревки, которые помогали спасателям не сбиться с пути. На затопленных участках спасатели-водолазы плыли с детьми на носилках под водой, или, где это было возможно, клали их на плот и толкали.

На преодоление затопленного участка требовалось около двух часов. На скользких и крутых участках «коконы» с детьми тащили по толстым шлангам, использовавшимся для откачивания воды. В скалистых пещерах носилки, наоборот, подвешивали за канат. На самых опасных склонах спасатели не несли детей, а передавали друг другу.

Перед эвакуацией детям давали успокоительное: по словам майора Чарльза Ходжеса, руководителя американской группы спасателей, «они должны были просто лежать и чувствовать себя комфортно». Операция прошла почти без заминок — кроме одного этапа при спасении 11-го ребенка.

В затопленной пещере сопровождавший носилки водолаз потерял веревку и был вынужден возвращаться назад. Спасатели в следующей части пещеры, перед этим почувствовавшие натяжение веревки и готовые подхватить ребенка, прождали более полутора часов, не зная, что с ним происходит. «Я не знаю другой операции, которая была бы так опасна для спасателей и спасаемых на протяжении долгого времени — если только речь не идет о чем-то вроде ситуации, когда пожарные входят во Всемирный торговый центр, зная, что он сейчас рухнет», — рассказал журналистам The New York Times майор Ходжес.

«Самым важным для успеха операции была удача. Так много всего могло пойти не так, но мы как-то сумели достать ребят. Я до сих пор не верю, что это сработало», — сказал генерал-майор Чалонгчай Чайякхам из армии Таиланда.

Один из спасателей рассказал The New York Times, что вечером 10 июля, после эвакуации всех детей и их тренера, стоял в пещере в нескольких сотнях метров от выхода и ел пиццу. Только что из пещер вернулась группа, которая находилась с мальчиками после их обнаружения. Вдруг он услышал, что всех зовут скорее на выход — оказалось, что вода быстро поднялась с уровня пояса до уровня груди.

Он спасся, забравшись на уровень выше. По словам спасателя, на протяжении всей операции он носил на шее буддистский амулет в водонепроницаемой пленке. Как пишет The New York Times, многие водолазы и местные жители увидели в начавшемся в последнюю минуту подъеме воды знак того, что высшие силы хранили детей и спасателей до тех пор, пока они не окажутся в безопасности.