Блогер Паук подал в суд на все начальство райцентра Октябрьский

Блогер Паук подал в суд на все начальство райцентра Октябрьский5
- 14.07.2018, 15:56
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Он добивается присутствия на совещаниях и сессиях чиновников.
Известный блогер и активист из райцентра Октябрьский Андрей Паук через суд требует от местного райисполкома и районного «совета депутатов» своего присутствия на аппаратных совещания в первом случае и на сессиях районного «совета депутатов» во втором, сообщает гомельская «Весна».
Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.
Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов.
Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает «депутатов», а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что его желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.
13 июля в жалобе суду блогер апеллировал законами о местном управлении и самоуправлении, о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.
Он также заявляет, что в стране пока не было объявления о чрезвычайном положении, во время которого возможно приостановление конституционных прав граждан.
Если суд признает жалобу Андрея Паука приемлемой, заседание суда может состояться в конце этого месяца.