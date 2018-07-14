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Блогер Паук подал в суд на все начальство райцентра Октябрьский

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  • 14.07.2018, 15:56
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Андрей Паук

Он добивается присутствия на совещаниях и сессиях чиновников.

Известный блогер и активист из райцентра Октябрьский Андрей Паук через суд требует от местного райисполкома и районного «совета депутатов» своего присутствия на аппаратных совещания в первом случае и на сессиях районного «совета депутатов» во втором, сообщает гомельская «Весна».

Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.

Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов.

Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает «депутатов», а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что его желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.

13 июля в жалобе суду блогер апеллировал законами о местном управлении и самоуправлении, о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.

Он также заявляет, что в стране пока не было объявления о чрезвычайном положении, во время которого возможно приостановление конституционных прав граждан.

Если суд признает жалобу Андрея Паука приемлемой, заседание суда может состояться в конце этого месяца.


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