Хакеры в погонах 1 Владимир Абаринов, «Радио Свобода»

14.07.2018, 17:00

1,237

Спецпрокурор США обвиняет российскую военную разведку.

За два дня до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил 12 офицерам российской военной разведки обвинения в сговоре с целью вмешательства в американские президентские выборы.

Эти обвинения уже утверждены федеральным большим жюри – присяжные сочли, что спецпрокурору хватает доказательств для направления дела в суд.

Обвинительное заключение представил журналистам первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

"Одиннадцати обвиняемым вменяется заговор с целью взлома компьютеров, похищения документов и их распространения с целью вмешаться в выборы. Один из обвиняемых, двенадцатый российский офицер, обвиняется в заговоре с целью проникновения в компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов, включая избирательные комиссии штатов, секретарей штатов и производителей программного обеспечения и других технологий, применяемых при голосовании.

Согласно данным расследования, обвиняемые работали в двух подразделениях Главного разведывательного управления российского Генерального Штаба, известного как ГРУ. Эти подразделения осуществляли активные кибероперации по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Одно подразделение ГРУ похищало информацию, другое распространяло похищенную информацию", – сказал Род Розенстайн.

В документе эти действия подробно изложены, обвиняемые названы не только по фамилии, имени и отчеству, но и по воинскому званию, указаны номера двух воинских частей и их адреса, детально описаны способы взлома и публикации полученных сведений.

Обвинение утверждает, в частности, что хакеры начали свою деятельность в марте 2016 года взломами личных почтовых аккаунтов сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон. Получив доступ к переписке, они получили пароли к почтовому серверу Национального комитета Демократической партии и почтовому ящику руководителя штаба Джона Подесты. Для размещения в интернете добытых таким образом материалов обвиняемые регистрировали блоги, в частности, под ником Гуччифер 2.0. О себе Гуччифер 2.0 сообщал, что он румынский хакер-одиночка, назвавший себя так в честь знаменитого румынского хакера Марселя Лазара Лееля, который действовал под псевдонимом Guccifer и ныне отбывает тюремный срок. Ему долго удавалось вводить в заблуждение даже опытных экспертов, но в конечном счете след привел в войсковую часть 26165, расположенную в Москве, на Комсомольском проспекте.

Род Розенстайн заявил на пресс-конференции, что он доложил президенту об обвинениях "ранее на этой неделе". Его спросили о реакции президента.

"Предоставлю президенту самому говорить за себя. Важно, чтобы президент знал информацию, которую мы собрали, потому что президент принимает важные решения в интересах страны. Ему необходимо понимать, какими свидетельствами иностранного вмешательства мы располагаем".

Среди обвиняемых на этот раз нет ни одного гражданина США. Тем не менее обозреватель CNN Дэна Бэш видит в документе признаки сговора.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий российское расследование

"В этом обвинительном заключении есть кое-что, от чего разит сговором – не на президентском уровне, но на уровне Конгресса. Я прочту это место: "Примерно 15 августа 2016 года заговорщики, действующие под маской Гуччифера, получили от кандидата в Конгресс США просьбу поделиться похищенными документами. Заговорщики ответили ему от имени Гуччифера и послали кандидату документы, касающиеся его соперника". То есть кандидат обратился к тому, кто, как мы теперь знаем, был оперативником российской разведки, за информацией о своем сопернике и получил ее. И, надо полагать, не просто любовался этой информацией, а пустил ее в дело в том или ином виде, хотя об этом в обвинительном заключении ничего не говорится".

Первый заместитель министра юстиции уверяет, что он не приурочивал публикацию обвинительного заключения к встрече Трампа и Путина. Но из стана демократов уже раздались призывы к Трампу отменить саммит в Хельсинки. Этого, конечно, не будет, однако новые обвинения бросят тень на переговоры.

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»