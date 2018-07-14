Брестчане о «урезании» больничных: Предложенная властями система не справедлива! 6 14.07.2018, 17:12

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Власти хотят сэкономить на здоровье белорусов.

«Брестская газета» спросила горожан, часто ли они ходят на больничный и как отнеслись бы, если бы первые три дня бюллетеня не оплачивались.

Валерий, магистрант:

— Я болею не часто. Может быть, один раз в два года. В таких случаях я в поликлинику не ходил. Раньше просто брал справку в здравпункте университета и лечился дома сам. Я был в больнице в Америке: заплатил деньги — меня полечили. Вот так должно быть! Я за то, чтобы ввести медицинские страховки: ты платишь деньги, не стоишь в этих очередях, тебе не вливают в уши, что медицина у нас бесплатная.

Людмила, тренер:

— Я не часто хожу на больничный. Я работаю тренером, бросишь детей — некому будет работать. Так что для нас все эти потенциальные изменения неактуальны. Есть больничные, нет больничных — мы все равно работаем. Я считаю, что за эти три дня, которые человеку не будут оплачивать, он может еще больше заболеть, если будет ходить на работу, чтобы не потерять доход. В итоге продление больничного вытащит из бюджета больше, чем сэкономит на этих трех днях.

Александр, водитель:

— Я работаю там, где мне вообще ничего не оплачивают: ни отпуск, ни больничный. По договору подряда. Поэтому мне уходить на больничный невыгодно. Я сколько поработал, столько и получил. Не в моих интересах не работать. Считаю, что предложенная властями система не справедлива. Для кого государство сэкономит деньги на больничных? На людях экономить нельзя!

Александр, работает в сфере торговли:

— Лично мне нельзя на больничный. Я, если заболею, все равно нужен на работе очень, ценный сотрудник. Поэтому, если заболеваю, я понимаю, что у меня ночь, чтобы выздороветь. Иногда приходится больным ходить на работу. Но, если очень нужно, меня отпустят и без больничного. У меня шикарное начальство, я не жалуюсь. Я не на государство работаю, а на частника.

Елена, работает в сфере легкой промышленности:

— Я хожу на больничный не часто, потому что у нас на предприятии сделали так, что нам совсем невыгодно ходить на больничный. Поэтому мы ходим больные, хромые, косые. Если уже совсем плохо, тогда уже идем. У нас тарифно-премиальная система оплаты труда. Есть у нас такая «премия посещаемости» — от 150 до 200 рублей. Если я иду на больничный, эту премию уже не получаю. Но я все равно против того, чтобы первые три дня больничного были за свой счет. У меня же есть муж, братья и так далее. Это дурдом!