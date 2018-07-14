Правительство РФ поможет миллиардерам платить меньше налогов 3 14.07.2018, 17:40

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Разработан специальный пакет законопроектов.

Правительство России разработало пакет законопроектов, которые позволят ключевым владельцам российских компаний перейти из зарубежных офшоров в российские без потерь.

Как пишет сайт finanz.ru, oб этом сообщил в интервью министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Альтернативой популярным офшорам, которые позволяют миллиардерам платить меньше налогов от собственности, станут офшоры внутри России - специальные административные районы (САР), расположенные на островах Октябрьский и Русский.

Там для инвесторов будет создан "специальный налоговый режим, более удобный для холдинговых компаний", сообщил Орешкин. Кроме того, готовится обособленный режим корпоративного и валютного законодательства.

Хотя призывы к деофшоризации бизнеса президент РФ Путин обозначил еще три года назад, а в этом году богатейшим россиянам предложили вложить офшорные капиталы в еврооблигации правительства РФ, эффект пока оказался нулевым.

"К сожалению не было сделано удобного механизма для того, чтобы холдинги из иностранных переносились в российскую юрисдикцию", - сказал Орешкин.

Новые законопроекты Госдума рассмотрит уже весеннюю сессию, а начало работы российских офшоров запланировано на сентябрь-октябрь этого года.

"Главное, что есть в тех пакетах законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Госдуме, - это так называемая редомициляция. Это возможность переноса компании с одной юрисдикции в другую юрисдикцию при полном сохранении активов, прав и обязательств этой компании", - подчеркнул министр.

По итогам прошлого года из России в офшоры утекло 42 млрд долларов, следует из данных ЦБ. Главным магнитом, притягивающим российские деньги, остался Кипр, в компании которого российские юрлица вложили 35,7 млрд долларов. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - 177,4 млрд долларов.

Второй по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда ушло 3,7 млрд долларов, а общая сумма выведенных средств достигла 41,6 млрд долларов.

Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть, до 2,1 млрд долларов. Около 1 млрд долларов россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до 2,969 млрд долларов. 440 млн долларов утекло на остров Джерси, 610 млн долларов - на остров Мэн, около 200 млн долларов - в Сингапур, еще 700 млн было вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.