В МЧС рассказали, как действовать при сильном дожде и молнии 2 14.07.2018, 17:40

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Советы для тех, кто дома и в дороге.

На 14 июля Белгидромет объявил штормовое предупреждение. На большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, сообщает tut.by со ссылкой на МЧС.

МЧС дал рекомендации, как действовать при сильном дожде и молнии.

При ливне:

— воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;

— если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

— если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

— если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Рекомендации водителям:

— заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

— не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

— если сильный дождь застал вас в авто, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

— если вы едете в автомобиле во время молнии, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.

При молнии

В доме:

— по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы топить печку;

— держитесь подальше от электропроводки, антенн;

— отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

На открытой местности:

— не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

— при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

— в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

— если вы не один, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

— во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, находиться рядом с линией электропередачи;

— если вы едете на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

— если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

— если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

— если вы едете в автомобиле во время молнии, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.

Если ударила молния:

— потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

— если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.