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Активист БНК из Лиды добился от милиции возвращения куропатских крестов

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  • 14.07.2018, 18:08
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Валерий Минец
Фото: «Радыё Свабода»

Валерий Минец получил официальное письмо.

Активист Белорусского Национального Конгресса из Лиды Валерий Минец получил официальное письмо из УВД администрации Ленинского района Минска. Как пишет гродненская «Весна», в нем сообщается, что административное дело в отношении Минца по статье 12:17 (часть 4) Кодекса об административных правонарушениях прекращено.

Милиция не нашла в действиях Валерия Минца состава административного правонарушения. Попутно сообщается, что Минец может забрать «изъятые» ранее «товарно-материальные ценности».

Этими ценностями являются новые кресты, изготовленные для установки в народном мемориале в Куропатах и безосновательно изъятые милицией во время их перевозки.


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