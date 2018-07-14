Активист БНК из Лиды добился от милиции возвращения куропатских крестов

Активист БНК из Лиды добился от милиции возвращения куропатских крестов4
- 14.07.2018, 18:08
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Валерий Минец получил официальное письмо.
Активист Белорусского Национального Конгресса из Лиды Валерий Минец получил официальное письмо из УВД администрации Ленинского района Минска. Как пишет гродненская «Весна», в нем сообщается, что административное дело в отношении Минца по статье 12:17 (часть 4) Кодекса об административных правонарушениях прекращено.
Милиция не нашла в действиях Валерия Минца состава административного правонарушения. Попутно сообщается, что Минец может забрать «изъятые» ранее «товарно-материальные ценности».
Этими ценностями являются новые кресты, изготовленные для установки в народном мемориале в Куропатах и безосновательно изъятые милицией во время их перевозки.