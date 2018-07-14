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Президент Литвы: Мы завоевали свободу революцией песен

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  • 14.07.2018, 18:19
Фото: Robertas Dačkus

Пришло время Европе взять свою безопасность в свои руки.

Принимая в субботу в Германии вместе с лидерами Латвии и Эстонии Вестфальскую премию мира, президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что настало время Европе взять свою собственную безопасность в свои руки. Об этом сообщает delfi.lt.

"Сегодня мы знаем, что настало время для Европы взять безопасность и оборону в свои руки. И это не только из-за угрозы, но и ради будущего наших людей, чтобы гарантировать нашим людям безопасность и благополучие, потому что ничто не приходит само по себе", - сказала Даля Грибаускайте во время принятия премии странам Балтии.

Вестфальской премии мира страны Балтии удостоились за уникальный пример демократического развития и вклад в мир Европы.

Фото: Robertas Dačkus

"Мы завоевали свободу революцией песен, вот кем мы являемся. И из-за этого мы никого не боимся - и нашего соседа, который действует агрессивно, как около нашей границы, так и в Европе. Мы не боимся, потому что знаем, что у нас есть друзья. У нас есть Германия, другие страны, которые есть на нашей земле - защищающие и оберегающие", - сказала президент Литвы.

Вестфальская премия мира присуждается раз в два года за особые заслуги в деле укрепления Европы и международного мира. Среди лауреатов премии - бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший Генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Анан, король Иордании Абдалла II, бывшие канцлеры Германии Хельмут Коль и Хельмут Шмидт. Эта премия присуждается и молодежной организации. Лауреатами в этом году являются юные скауты.

Вестфальская премия была учреждена в 1998 году в честь 350-летия подписания Вестфальского мирного договора. Этот договор положил конец религиозным войнам в Европе, заложив основу для современной международной политики.


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