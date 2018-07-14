Скотланд-Ярд: В Солсбери и Эймсбери был использован «Новичок» из одной и той же партии 6 14.07.2018, 18:32

1,268

В рамках расследования ЧП в Эймсбери собраны сотни вещественных доказательств.

Скотланд-Ярд считает, что в Солсбери и Эймсбери было использовано отравляющее вещество из одной и той же партии, сообщает «Эхо Москвы».

По данным полиции, в рамках расследования ЧП в Эймсбери, собрано около 400 вещественных доказательств. Следствие продлится очень долго.

Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Одна из них позже скончалась, мужчина пришел в себя. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.