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Скотланд-Ярд: В Солсбери и Эймсбери был использован «Новичок» из одной и той же партии

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  • 14.07.2018, 18:32
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В рамках расследования ЧП в Эймсбери собраны сотни вещественных доказательств.

Скотланд-Ярд считает, что в Солсбери и Эймсбери было использовано отравляющее вещество из одной и той же партии, сообщает «Эхо Москвы».

По данным полиции, в рамках расследования ЧП в Эймсбери, собрано около 400 вещественных доказательств. Следствие продлится очень долго.

Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Одна из них позже скончалась, мужчина пришел в себя. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.


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