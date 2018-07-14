Стефан Баторий: Что мы знаем про короля Речи Посполитой 14.07.2018, 19:05

Стефан Баторий сумел одержать победу в войне с Россией.

Осенью этого года исполнится 485 лет со дня рождения польского короля и Великого князя литовского Стефана Батория, который в марте 1582 года закрепил за Динабургом право считать себя европейским городом, пишет newgrodno.by.

Стефан Баторий – единственный правитель, сумевший одержать победу в войне с Россией. Недавно в Даугавпилсе президентами Польши и Латвии был открыт памятник в честь присвоения Баторием нашему городу Магдебургского городского права. Он расположен на бывшей территории Варшавских укреплений Динабургской крепости, где ранее находился шанец Ивана Грозного, пишет Наш город. Необычный архитектурный объект был создан художником Ромуальдом Гибовским.

Благодаря стараниям Общества исследователей Латгалии и доктора истории Геновефы Барковской несколько лет назад была переиздана книга «Привилегия города Динабурга от 1582 года». Документ, который лег в основу этой книги, в начале прошлого века в Вильнюсском государственном архиве совершенно случайно нашел латгальский историк Болеслав Брежго. Этой грамотой король Стефан Баторий присвоил Динабургу статус города, даровал ему собственный герб – «три копья на голубом поле, называемый Jelita» – и перечислил получаемые привилегии: «Мы, Стефан по Божьей милости король Великого княжества Литовского, Прусского, Мазовецкого, Жмудского, Лифляндского, Семигородского и иных земель, всем и каждому в отдельности теперь и на потом подданным нашим мещанам и обывателям города нашего Динабурга даем привилегии, дабы наше богатство приумножено было….».

Оценив важность находки, Болеслав Брежго при поддержке издательства «Наш Глос» выпустил книгу «Привилегия города Динабурга от 1852 года».

К сожалению, Брежго нашел копию королевской грамоты привилегий Динабургу, датированная 1797 годом. Она хранится в Вильнюсе, в Государственном историческом архиве Литвы. Оригинал, скорее всего, был утрачен, вероятнее всего, при пожаре, случившемся в Динабурге в конце XVII века, когда сгорел городской архив.

Привилегия Динабурга

«Привилегия города Динабурга от 1852 года» давала городу возможность иметь собственное руководство. В подписанном Баторием акте за нашими предками признавалось право «на вечные времена от всякой юрисдикции и власти всех и каждого отдельно воевод, каштелянов, старост, арендаторов, судей, судебных исполнителей и всяких служащих и их наместников, перед которыми они в больших и маленьких вопросах ни за какие поступки отвечать, исполнять или оправдываться не должны и вины никакой платить не должны».

Помимо различных льгот Баторий даровал Динабургу и послабление в налогообложении: «Однако чтобы лучше городу служили, чтобы ратушу городскую строили, на улицах и во дворах ворота чинили и дорогу мостили, дамбу около города ремонтировали, а также заботились о других нуждах города, но и сами свои дома хорошо и прочно строили. Нижайшей просьбой ласки нашей обывателям города нашего Динабургского этой привилегией для общей пользы признаем и даруем, что налога с собственности под домом и домашних наделов ничего платить обязаны не будут на вечные времена».

В городе проводились три ежегодные ярмарки: на Яна Крестителя, на Рождество Девы Марии и на праздник Трех королей, отмечавшийся после Рождества. Кроме ярмарок торговым днем в Динабурге считался каждый понедельник. Участвовавшие в ярмарках приезжие торговцы должны были вносить плату в городскую казну. Местные жители были от этого освобождены.

Городом управлял магистрат: войт – начальник войска, бургомистр – председатель городского совета, и четыре выборных лица – бурмистры. Бургомистром мог стать только свято верующий в Бога и знающий Магдебургское право. Войт следил за сбором всех повинностей, налогов, об уплате которых свидетельствовали выданные квитанции, а также за порядком устройства улиц. Магистрат контролировал добротность строительства городских домов. Магистрат являлся и судебным органом, но он мог судить только горожан.

Несколько фактов о Стефане Батории

Польский историк Иоахим Пасторий дал королю такую характеристику: «Баторий был в костеле больше чем священник, в республике больше чем сенатор, в суде больше чем адвокат, в войске больше чем гетман, в бою больше чем солдат, а в перенесении неприятностей, в терпении, доброте и в прощении личных оскорблений – больше чем человек».

Стефан Баторий, венгр по национальности, родился в Трансильвании, в княжеской семье. Считался одним из лучших фехтовальщиков Европы. Возможно, поэтому вызвал на дуэль Ивана Грозного. Был набожен. Окончил Падуанский университет. После возвращения на родину служил у трансильванского князя Иоанна Сигизмунда Запольского, был послом в Германии. Когда отношения между государствами испортились, Батория три года держали в плену. Будущий король в плену занимался изучением истории, за три года наизусть выучил записки Юлия Цезаря.

Со своими подданными король говорил по-латыни. Как-то, разговаривая с архиепископом Львовским, Стефан Баторий насмешливо спросил: «Интересно, как это, не зная латынь, можно стать католическим архиепископом?». В ответ услышал: «Точно так же, как можно быть польским королем, не зная польского языка».

Самой значимой победой Батория считается взятие им Полоцка. Однако Пскова король одолеть так и не смог.

Умер Стефан Баторий в Гродно в возрасте 53 лет. Ходили слухи, что короля отравили московитяне. В связи с этим в Гродно было проведено первое в Восточной Европе анатомирование королевского трупа. Версия отравления не подтвердилась.