В Куропатах машина на российских номерах сбила Леонида Кулакова 6 14.07.2018, 19:18

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Леонид Кулаков

Для активиста «Европейской Беларуси» вызвали скорую помощь.

14 июля около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах произошел очередной инцидент. Как сообщили «Радыё Свабода» активисты, протестующие против работы ресторана возле места массовых расстрелов, машина с российскими номерами сбила активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Вызвали скорую помощь.

Милиция, приехавшая на место происшествия, отказывается принимать заявления от протестующих.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Журналистка Ольга Быковская ведет видеотрансляцию на своей странице в «Фейсбуке»: