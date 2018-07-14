В Куропатах машина на российских номерах сбила Леонида Кулакова

В Куропатах машина на российских номерах сбила Леонида Кулакова6
- 14.07.2018, 19:18
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Для активиста «Европейской Беларуси» вызвали скорую помощь.
14 июля около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах произошел очередной инцидент. Как сообщили «Радыё Свабода» активисты, протестующие против работы ресторана возле места массовых расстрелов, машина с российскими номерами сбила активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Вызвали скорую помощь.
Милиция, приехавшая на место происшествия, отказывается принимать заявления от протестующих.
Журналистка Ольга Быковская ведет видеотрансляцию на своей странице в «Фейсбуке»: