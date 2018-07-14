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В России прошли новые акции против повышения пенсионного возраста

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  • 14.07.2018, 19:38
Фото: vk.ru

Сотни человек вышли на митинги в Челябинске и Нефтеюганске.

Еще в двух городах России состоялись митинги против повышения пенсионного возраста. В Челябинске, по данным местных СМИ, в акции приняли участие около 900 человек. Митинг был организован партией "Справедливая Россия", передает «Радио Свобода».

Ранее стало известно, что региональное законодательное собрание заочно поддержало пенсионную реформу, вызвавшую протесты.

В Нефтеюганске на митинг против повышения пенсионного возраста пришло около ста человек. Они собрались вокруг памятника первопроходцам и заявили о "категорическом неприятии предлагаемых правительством России пенсионных изменений". Протестующие приняли резолюцию, текст которой будет направлен федеральным и региональным властям.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.


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