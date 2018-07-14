Сельчане из-под Минска: Это просто позорище! 14.07.2018, 19:50

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Илюстрационное фото

Жители Смолевичского района возмущены работой автолавки.

Жители деревни Чирвоный Лужок Смолевичского района, что в 30 км от столицы, возмущены, пишет mlyn.by. Трижды в неделю в населенный пункт вместо автолавки приходит, как они утверждают, «будка на колесах». Товаров первой необходимости в ней часто нет. Зато алкоголь и сигареты – всегда на выбор.

Легко догадаться, кого подобный «магазин» устраивает на все сто процентов. А вот остальные местные жители, которые в Чирвоном Лужке занимают всего 20 хат, в своих высказываниях по поводу автолавки крайне эмоциональны.

– Это просто позорище! Весь товар лежит в коробках на полу. В том числе молоко и сметана. И это летом, в жару! Хлеба часто нет, сахара – тоже. Соль соседка-старушка ждала неделю! – говорит местная жительница Алла Жалнерович. При этом она переживает не только за здешних пенсионеров, но и за их внуков: – На лето почти всем бабушкам и дедушкам привезли внуков. Есть детки, которым всего 3-4 года. И особенно важно, чтобы продукты, которые они употребляют, были свежими. Но с нашей будкой на колесах об этом можно и не мечтать.

Альтернативы автолавке в деревне нет, а магазина здесь отродясь не бывало. За продуктами сельчанам, среди которых нет никого моложе 50 лет, приходится отправляться в Минск. Но сначала нужно пройти 2 километра пешком до деревни, откуда в столицу ходит автобус. Обратный путь такой же, но с существенной поправкой: те же 2 километра надо преодолеть уже нагруженным продуктами.

– Машины есть далеко не у всех жителей Чирвоного Лужка. Иногда просим своих детей привезти продукты. Но ведь их не будешь через день дергать ради буханки хлеба или пакета молока! Нам автолавка очень нужна, но, конечно, не такая… – вздыхает Алла Михайловна.

По словам пенсионерки, всего два месяца назад на автолавку никто бы и не подумал жаловаться. Приходила современная машина, с холодильной камерой и полками, на которых был разложен товар. Ассортимент скромный, но местных жителей он вполне устраивал.

– Продавец сказала, что та автолавка сломалась. Эту прислали на замену. Когда починят первую – никто не знает. Сколько еще ждать? Дети все лето в деревне гостить будут. Поить их испорченным молоком и вареной колбасой, которая в жару часами к нам ехала в коробке? – задает вопрос Алла Жалнерович и с грустью вспоминает, что когда-то в их деревню автолавки привозили даже мороженое…

Смолевичское райпо: «Автолавка в ремонте. Появятся деньги – заберем ее и выведем на маршрут»

Как в Чирвоном Лужке появилась так называемая будка на колесах, объяснил председатель Смолевичского райпо Александр Майстренко:

– В автолавке, которая обслуживает эту деревню, возникли проблемы с двигателем. Конечно же, мы отдали его в ремонт. Он довольно дорогостоящий, порядка 3000 рублей. Пока мы не можем найти достаточное количество средств для починки. Однако в ближайшее время решим этот вопрос. Машина, которую пенсионерка назвала «будкой на колесах», дежурная. Она периодически при необходимости заменяет автолавки – не чаще раза в месяц. Да, в ней нет полок и холодильника, но есть низкотемпературный ларь, который его заменяет. В таком можно даже мороженое перевозить. В то, что дежурная машина привезла в деревню молоко в обычном ящике, мне трудно поверить. Возможно, пенсионерка что-то перепутала. Ни один продавец не станет рисковать здоровьем покупателей. Ведь каждая из 7 автолавок, обслуживающих район, ежедневно проезжает до 100 км, посещает по 10–15 населенных пунктов. И продавец об этом прекрасно знает. Поэтому я не могу представить себе описанную вами ситуацию с молоком.

А вот вопросы по поводу ассортимента заменяющей автолавку дежурной машины у меня действительно есть. С сахаром уже решили – он есть в автолавке. В остальном тоже наведем порядок.