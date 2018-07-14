Петя Алексей Навальный

14.07.2018, 19:58

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Фото: navalny.com

Невозможно в это поверить. Физически невозможно это принять.

Только вот, неделю назад, разговаривали и он звал отмечать пятилетие нашего «приговора и чудесного освобождения» к себе на дачу. Посмеялись ещё, что мне продлили испытательный срок накануне и у нас ещё долго будет сохраняться повод встретиться и выпить на этот счёт.

Два дня назад, когда он был уже в больнице, говорил с Лидой — но она кремень у него. Голос бодрый: ничего не надо, всё будет хорошо. Вернусь — говорю ей — в Москву, сразу заедем с Юлей его навестить. Апельсинчиков привезём.

Фото: navalny.com

И нет его больше с нами. 43 года. Молодой, цветущий мужчина. Шестеро детей.

Не так ведь много вам на протяжении жизни попадается случаев, когда перед вами проявляется вся суть постороннего человека. Ещё реже бывает так, что, увидев эту суть, вы думаете: да он как из книжки просто.

Вот с Петей Офицеровым у меня так. Человек, которого система сажала, мучила, ломала ему жизнь и бизнес просто потому, что им нужна была бумажка от него. Ложные показания. А он эту систему даже не послал — нет. Он с недоумением смотрел на неё и говорил: вы серьёзно считаете, что приличный человек на такое способен? И не отступил ни на миллиметр.

Это ж изощренный расчёт был: возьмем случайного предпринимателя, у которого своя рубашка ближе к телу, да ещё и пятеро детей (на тот момент). Прессанем. Если станет выпендриваться, продемонстрируем, насколько кафкианским будет предстоящий процесс, и получим то, что надо. Всегда же получаем.

Его и просили, и уговаривали и, конечно, больше всего запугивали. Причем там же не надо было прямо обличать меня. Выступать вместе с прокурором и тд. Типа, просто прекрати доказывать свою невиновность и невиновность Навального. Не надо переть против нас. Скажи: не разобрался, был введен в заблуждение некими лицами. Молчи просто.

Тебе охота, чтоль, за чужого человека садиться? У него политика, а тебе что с того?

Посадим вас обоих. Про него газеты писать будут, а про тебя не вспомнит никто.

Его семье деньги собирать будут, а твои голодными будут сидеть. Куда твоя жена работать, когда пятеро на руках?

Ну и всё в таком духе. Это расследовать реальные преступления наше следствие не умеет, а красочно описать невиновному жизненные перспективы принесения себя в жертву они умеют лучше всего.

Когда всё только начиналось, я понимал, что Петя хороший, но человек-то слаб. Да и обстоятельства. Пятеро детей, у меня бы и язык не повернулся обвинять его.

Фото: navalny.com

И вот каток покатился, но Петра Офицерова он в асфальт не вдавил. Оказался наш Петя алмазным. Когда всё начиналось, так и сказал мне: всё это херово, ситуация херовая, перспективы херовые, я очень жалею, что тут оказался, но врать и давать ложные показания я не буду. Пусть меня переедут, но сам под колёса ложиться не буду. Моим детям никто не скажет, что их папа повел себя как сволочь.

Так он и шёл, и 18 июля 2013 года привела его это дорога в железный «пенал» автозака. Крохотная металлическая конура, где сидишь буквально прижав колени к груди. Чувствуешь себя, как в гробу, на который сильно пожалели материалов, но можешь переговариваться с тем, кто едет в соседней клетке, чуть более просторной.

Только что ему дали 4 года. Десять минут назад я видел как его жена валится с ног, услышав этот приговор.

- Ну что — говорю ему через стену — Петруччо, не жалеешь?

- А ты?

- Я нет, конечно.

- Ну так а с чего ты решил, что ты один хочешь остаться честным человеком? Я вот сейчас еду в этом ящике и думаю: зато я — честный человек.

Спи спокойно, Петя Офицеров, настоящий честный человек.

Алексей Навальный