Гродненский журналист поддержал Олега Сенцова 14.07.2018, 20:29

Олег Сенцов

Многие белорусы выступают за освобождение незаконного осужденного в РФ режиссера.

Гродненский журналист и правозащитник Владимир Хильманович принял участие в международной акции поддержки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российской колонии, пишет baj.by.

Акция в поддержку Олега Сенцова прошла 13 июля по всему миру. Ее участники фотографировались у знаковых мест своих городов. Владимир Хильманович сфотографировался на фоне Борисоглебской церкви, одного из самых старых белорусских храмов, древнего символа Гродно.

По словам журналиста, он хочет показать, что многие белорусы выступают за освобождение Сенцова - невинно осужденного человека.

- Его осудили только за то, что он имел принципиальную позицию. В то время, когда в Россию приезжают президенты, политики, они забывают о том, что у России и ее сателлитов есть политические заключенные. Наш долг напомнить об этом политикам и всем людям, - говорит Хильманович.

Подобная акция прошла вчера, в День рождения Олега Сенцова, во многих странах мира.