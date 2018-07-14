В Эймсбери изъяли сотни предметов, возможно, зараженных «Новичком» 14.07.2018, 20:50

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Их передали в лаборатории для анализа.

Британская контртеррористическая полиция изъяла более 400 вещественных доказательств, образцов предметов в рамках расследования убийства 44-летней Дон Стерджесс в Эймсбери, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом Новичок. Как пишет liga.net, oб этом сообщает Reuters.

По словам полицейских, значительное число предметов потенциально заражены и переданы в лаборатории для анализа.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее 45-летнего знакомого Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 10 июля Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя, но продолжает проходить лечение.

13 июля сообщалось, что британская полиция обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, который ранее пострадал от отравления Новичком, бутылку с этим нервно-паралитическим веществом.