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Сельский врач: Приходится быть и терапевтом, и педиатром, и кардиологом в одном лице

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  • 14.07.2018, 21:26
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Фото: intex-press.by

В работе сельского врача есть свои особенности и трудности.

Татьяна Санчук, которая 12 лет работает врачом общей практики в амбулатории агрогородка Мир рассказала intex-press.by о рабочих буднях, сложных и смешных случаях из практики, а также причинах, из-за которых никогда не променяет деревню на город.

Татьяне Санчук 35 лет. Она с мужем и 7-летней дочерью живет в Барановичах. На работу в Мирскую амбулаторию добирается на собственном автомобиле.

В Мир Татьяна попала по распределению после окончания Гомельского государственного медуниверситета, где получила специальность врача общей практики.

– И ни разу не пожалела о том, что попала сюда, – отмечает она.

Фото: intex-press.by

По словам Татьяны, о том, чтобы поступать в медицинский, она задумалась только в 11-м классе – до этого у нее не было четкого представления, какую профессию выбрать.

Решающую роль сыграло то, что любимыми предметами в школе были химия и биология, а оказывать помощь и спасать людей – «дело пусть и трудное, но благородное».

Условия работы не хуже, чем в городе

Рабочий день Татьяны начинается в 8 утра: до 13.30 – прием, затем до 15.30 – обслуживание вызовов.

– После этого прием ведет помощник врача – Ирина Артухович. Она – моя правая рука, без Ирины мне было бы гораздо сложнее, – поясняет особенности работы Татьяна.

На обслуживании Мирской амбулатории 1383 человека – жители агрогородка и пяти окрестных деревень (Постаринье, Луговая, Драгобылье, Домашевичи и Деревная). Для удобства жителей этих населенных пунктов Татьяна еженедельно по вторникам выезжает к ним и ведет прием там.

Работать в Мирской амбулатории, по словам Татьяны, – одно удовольствие: условия труда не хуже, чем в городе. И для пациентов сделано все, чтобы они могли на месте получить полный комплекс медицинских услуг: в амбулатории есть физиопроцедурный, акушерский, стоматологический кабинеты, своя лаборатория и даже дневной стационар на две койки.

В арсенале врача есть портативный кардиограф, с которым она выезжает на все вызовы: человек может жаловаться на головную боль, а на самом деле у него – предынфарктное состояние. А правильная диагностика – залог успешного лечения.

«Наша доктор – золотая»

Утром, к приезду Татьяны, у дверей кабинета ее обычно дожидаются несколько пациентов. Одним нужно выписать лекарства, другим – пройти профилактический осмотр, третьи – заболели сами или ребенок.

Фото: intex-press.by

– В деревне, конечно, нет таких очередей, как в городских поликлиниках. Но в сезон простуд принимаем и по 50 человек в день, – говорит Татьяна.

В день приезда журналистов у кабинета Татьяны дожидаются приема пять человек: две пожилые женщины и мамы с детьми.

– Это мои основные пациенты, – с улыбкой поясняет Татьяна. – У пожилых людей – хронические заболевания, у многих – проблемы с сердцем, гипертония. Малыши часто болеют, а в агрогородке много молодых семей.

В кабинет входит женщина в возрасте – Мария Михайловна. У нее гипертония, и каждый месяц она приходит к врачу, чтобы выписать нужные лекарства. Татьяна измеряет пациентке давление и напоминает, что препараты необходимо принимать регулярно, иначе «толку не будет».

– Это хорошо, что вы про нашего доктора пишете, – говорит Мария Михайловна, узнав, что в амбулаторию приехали корреспонденты. – Наша доктор – золотая. И как работник, и как человек.

– Татьяна Александровна – самый лучший врач, – вторит Марии Михайловне следующий пациент. – В помощи никогда не откажет.

«Решение принимаешь только ты»

В работе сельского врача есть свои особенности и трудности. Одна из них – большие расстояния, которые приходится преодолевать, чтобы посетить пациентов.

– Бывает, что в день проезжаешь десятки километров. Хорошо, что служебный транспорт есть, – рассказывает Татьяна.

Еще одна особенность: сельскому врачу приходится иметь дело со всеми заболеваниями, ведь люди обращаются к нему и с болями в сердце, и с температурой, и с вывихами.

– По сути, мы – врачи-универсалы. Сельский врач – и терапевт, и педиатр, и кардиолог, и нарколог в одном лице. Ему нужно знать и уметь все, – говорит Татьяна. – И это неплохо.

Такая работа не дает стоять на месте, заставляет постоянно развиваться, учиться чему-то новому.

В то же время, отмечает она, это еще и огромная ответственность.

Фото: intex-press.by

– Решение принимаешь только ты. И за здоровье, и жизнь людей отвечаешь ты. По крайней мере, до того момента, как тяжелого больного заберет бригада скорой. И твоя задача – сделать все, что возможно, чтобы облегчить его состояние, – поясняет Татьяна.

А тяжелые случаи бывают. На участке есть онкологические больные, случаются инсульты, инфаркты.

– Как-то привели маленького ребенка на прием, а у него внезапно начались судороги. Спасали всей амбулаторией, – вспоминает Татьяна. – Тогда все закончилось хорошо. Но этот случай надолго остался в памяти.

Десять минут – про здоровье, пять – про кур

Несмотря на трудности, мыслей «уйти в город» у Татьяны не возникало.

– Некоторое время я подрабатывала на скорой помощи и в приемном покое больницы, но поняла, что это не мое, – рассказывает Татьяна. – Работать в агрогородке мне нравится больше, потому что люди здесь более добрые, открытые и душевные.

Многие пациенты, говорит она, нередко приходят к врачу, чтобы просто пообщаться, рассказать последние новости.

Фото: intex-press.by

– Бывает, десять минут слушаешь о состоянии здоровья, потом еще пять про то, как несутся куры, – смеется Татьяна.

Да, и в практике случаются не только сложные, но и смешные случаи, которые помогают забыть о трудностях.

– Помню, привезли к нам дезинфектора с подозрением на отравление химикатами. Мужчина задыхался, его тошнило. Потом выяснилось, что это не от отравления: в респиратор залетела муха, а мужчина ее проглотил, – с улыбкой вспоминает Татьяна. – А однажды в панике прибежала женщина – у нее посинели ноги. Стали разбираться: оказалось, она работала в синих трико, они ей ноги и закрасили.

Подходит к концу рабочий день Татьяны, но домой она не собирается. Коллеги шутят: «Татьяна Александровна живет на работе».

– Мне всегда есть чем заняться, – парирует врач. – Тем более когда любишь свою работу, время летит незаметно.


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