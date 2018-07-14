В «Новой Гуте» образовалась очередь из туристических автобусов на выезд в Украину 14.07.2018, 21:00

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В среднем на границе стоит одновременно два десятка рейсовых автобусов.

В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» образовалась очередь на выезд в Украину из автобусов с клиентами туристических фирм. Об этом БелТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета.

Начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска — по 5−6 автобусов одновременно. С 14.00 оформления на выезд приходится ожидать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов.

«При этом в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается, что говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну», — отметил Антон Бычковский.

«Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе — 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса. При том что пропускная способность „Новой Гуты“ составляет 4 автобуса в час. Тем не менее при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов», — констатировал Антон Бычковский.