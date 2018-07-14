На Грюнвальдском поле сражались тысячи рыцарей 14.07.2018, 22:13

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Грюнвальдская битва - одна из крупнейших исторических реконструкций в Европе.

Все почти как 15 июля 1410 года, когда объединенные войска Польского Королевства и Великого княжества Литовского в решающей битве уверенно разбили крестоносцев, передает «Белсат».

Сегодня на Грюнвальдском поле в бою схватились более тысячи рыцарей - всадники и пехота с мечами, лучники и пушкари.

«Мы всегда стараемся добавлять к этому великому мероприятию определенные популярно-научные элементы, но главное здесь - безусловно, развлечение», - говорит историк и соорганизатор мероприятия Шимон Дрей.

Это - одна из крупнейших исторических реконструкций в Европе. Уже 21 год подряд недалеко от городка Грюнвальд собираются десятки тысяч зрителей и любителей Средневековья не только из Польши, но и со всей Европы.

«Сразу, как только человек начинает принимать участие в реконструкции и действительно у нее втягивается, это перестает быть хобби, а делается частью жизни, в котором выезд на Грюнвальд - нечто абсолютно естественное. Поэтому весь год люди не могут дождаться, полируют доспехи, чтобы только скорее приехать сюда и выйти в поле», - говорит участник реконструкции Мариуш Высоцкий.

Он принимает участие в мероприятии уже в 16-й раз.

Чтобы все зрители могли полноценно погрузиться в эпоху средневековья, организаторы мероприятия подготовили специальную четырехдневную программу. Есть все - от различных соревнований и концертов до лагерей всадников, рыцарей и ремесленников. В них живет около трех тысяч человек - рыцарское братство со своими семьями и друзьями, челядь и простые любители Средневековья. Одежда из шерсти и льна, полотняные шатры, глиняная посуда. Все - положенную традиций и правил.

Грюнвальд - место, куда возвращаются, - говорят организаторы. Соглашаются с ними как участники, так и зрители. А значит, что через год битва повторится вновь.