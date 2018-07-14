Комик Зеленский сказал, идет ли он на выборы президента Украины 14.07.2018, 22:01

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Владимир Зеленский

Результаты опроса говорят, что в случае участия в выборах он набрал бы 8,5% голосов.

Украинский актер, ведущий и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский заявил, что не будет и никогда не собирался участвовать в президентских выборах, пишет liga.net.

Видеообращение комика к певцу Святославу Вакарчуку, в котором он предложил ему объединиться, намекая на предвыборную кампанию, было шуткой.

"Честно говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее", – сообщил Зеленский.

12 июля были опубликованы результаты очередного президентского опроса группы Рейтинг, в соответствии с которыми, Зеленский, в случае участия в выборах в качестве кандидата в президенты набрал бы 8,5% голосов. За музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы 6,6% избирателей.