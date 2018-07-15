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Стали известны победители Уимблдона в парном мужском разряде

  • 15.07.2018, 11:22
Фото: gotennis.ru

Сегодня также определится чемпион среди мужчин.

Американцы Майкл Брайан и Джек Сок выиграли Уимблдон в мужском парном разряде, сообщает ТАСС.

В финале они обыграли южноафриканца Равена Класена и новозеландца Майкла Винуса со счетом 6:3, 6:7, 6:3, 5:7, 7:5.

Сегодня – последний день британского турнира. Станет известен победитель среди мужчин: в финале играют серб Новак Джокович и южноафриканец Кевин Андерсон, а среди женщин лучшей стала немка Ангелика Кербер, которая накануне победила американку Серену Вильямс.


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