«Губная помада ТЭЖЭ»: как выглядела реклама в БССР 15.07.2018, 13:47

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Белорусская печатная реклама того времени могла бы стать кладезем афоризмов.

По крайней мере начиная с 1920 года в Советской Белоруссии печатали телефонные справочники. Это были книги толщиной от 20 страниц в 1920–м до 592 страниц в 1970 году. В них печатали адреса и телефоны учреждений, телефоны частных лиц, правила и советы по пользованию телефонной связью.

И еще в них частенько размещали рекламу — как коммерческую, так и социальную. Граждан призывали покупать облигации государственного займа, требовать печень трески, страховать имущество, заказывать такси, приобретать одежду и обувь в артелях, летать самолетами «Аэрофлота», сдавать тряпье в утиль, беречь спички от детей и так далее.

Такие справочники были во многих семьях, поэтому неудивительно, что из них пытались сделать еще и рекламный каталог. Интересно, что в двадцатых и тридцатых такие справочники печатали на беларуском языке, но потом вернулись к русскому. К началу семидесятых реклама из справочников начинает пропадать, чтобы снова появиться в девяностых.

The Village Беларусь отобрал красивую и интересную печатную рекламу из справочников двадцатых — пятидесятых годов. Слоганы «Кушайте в кафе столовой «Бар», «Преимущество: универсальный магазин продает всякие товары», «Добраякасна, дзешева і акуратна» — это ли не прекрасно?