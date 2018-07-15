«Топливные протесты» в Гаити отправили премьер-министра в отставку 15.07.2018, 16:53

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Протесты в Гаити начались после повышения цен на бензин.

Премьер-министр Гаити Джек Ги Лафонтан покинул должность из-за массовых протестов, которые начались после повышения цен на топливо в стране. Об этом сообщает nv.ua cо ссылкой на Euronews.

Сообщается, что политик ушел в отставку после голосования о вотуме недоверия.

По информации Лафонтана, президент уже принял его заявление об отставке.

"Топливные протесты" в Гаити начались после принятого 6 июля решения Министерства торговли и Министерства экономики страны поднять цены на бензин на 38%, на 47% на дизельное топливо и на 51% на керосин.

Данное решение правительства Гаити было частью соглашения с Международным валютным фондом, которое предусматривает принятие страной ряда экономических мер в обмен на финансирование.