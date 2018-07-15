закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 17:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Топливные протесты» в Гаити отправили премьер-министра в отставку

  • 15.07.2018, 16:53
Фото: twitter

Протесты в Гаити начались после повышения цен на бензин.

Премьер-министр Гаити Джек Ги Лафонтан покинул должность из-за массовых протестов, которые начались после повышения цен на топливо в стране. Об этом сообщает nv.ua cо ссылкой на Euronews.

Сообщается, что политик ушел в отставку после голосования о вотуме недоверия.

По информации Лафонтана, президент уже принял его заявление об отставке.

"Топливные протесты" в Гаити начались после принятого 6 июля решения Министерства торговли и Министерства экономики страны поднять цены на бензин на 38%, на 47% на дизельное топливо и на 51% на керосин.

Данное решение правительства Гаити было частью соглашения с Международным валютным фондом, которое предусматривает принятие страной ряда экономических мер в обмен на финансирование.


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой