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Франция стала двукратным чемпионом мира по футболу

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  • 15.07.2018, 19:55
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Фото: sport.de

Французы в финале победили хорватов со счетом 4:2.

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. «Трехцветные» на московском стадионе «Лужники» обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

Счет был открыт на 18-й минуте матча, когда французский нападающий Антуан Гризманн выполнил подачу в штрафную, а хорватский нападающий Марио Манджукич неудачно подставил голову и срезал мяч в собственные ворота.

Десять минут спустя нападающий Хорватии Иван Перишич забил гол в ворота французов.

На 38-й минуте Антуан Гризманн успешно реализовал назначенный судьей пенальти.

На 59-й минуте полузащитник Поль Погба увеличил разрыв в счете.

Несмотря на отчаянные атаки хорватов на 65-й минуте счет становится 4:1. Гол забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Однако уже 67-й минуте Манджукич воспользовался ошибкой французского вратаря Уго Льориса и сократил разрыв в счете.

За всю историю участия в мундиалях французы ранее лишь раз становились чемпионами мира (1998 год). Тогда капитаном команды был ее нынешний тренер Дидье Дешам. Кроме того, на счету французской сборной одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.


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