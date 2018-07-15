Франция стала двукратным чемпионом мира по футболу

Франция стала двукратным чемпионом мира по футболу40
- 15.07.2018, 19:55
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Французы в финале победили хорватов со счетом 4:2.
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. «Трехцветные» на московском стадионе «Лужники» обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.
Счет был открыт на 18-й минуте матча, когда французский нападающий Антуан Гризманн выполнил подачу в штрафную, а хорватский нападающий Марио Манджукич неудачно подставил голову и срезал мяч в собственные ворота.
Десять минут спустя нападающий Хорватии Иван Перишич забил гол в ворота французов.
На 38-й минуте Антуан Гризманн успешно реализовал назначенный судьей пенальти.
На 59-й минуте полузащитник Поль Погба увеличил разрыв в счете.
Несмотря на отчаянные атаки хорватов на 65-й минуте счет становится 4:1. Гол забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Однако уже 67-й минуте Манджукич воспользовался ошибкой французского вратаря Уго Льориса и сократил разрыв в счете.
За всю историю участия в мундиалях французы ранее лишь раз становились чемпионами мира (1998 год). Тогда капитаном команды был ее нынешний тренер Дидье Дешам. Кроме того, на счету французской сборной одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.