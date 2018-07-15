Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 4 15.07.2018, 20:48

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Лука Модрич

Фото: reuters

Лука Модрич стал первым хорватом, получившим награду лучшему футболисту чемпионата мира.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года в России. "Золотой мяч" чемпионата мира вручен футболисту после завершения финального матча в "Лужниках", передает ТАСС.

Сборная Хорватии со счетом 2:4 проиграла французам в финале чемпионата мира.

Модрич провел на чемпионате мира семь матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачи. "Серебряный мяч" по итогам турнира получил бельгийский полузащитник Эден Азар. "Бронзовый мяч" вручен французскому нападающему Антуану Гризманну.

Модрич стал первым хорватом, получившим награду лучшему футболисту чемпионата мира.