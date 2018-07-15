Россиянин потерял в белорусском лесу троих детей и УАЗ 7 15.07.2018, 21:02

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Мужчина потерял детей и авто вблизи деревни Алешковка под Лоевом.

Сегодня ночью в МЧС от коллег из МВД поступило сообщение о том, что около д. Алешковка Лоевского района в лесном массиве потерялись дети. А также автомобиль УАЗ разыскивал мужчина, приехавший в Беларусь из Беломорска (города в Карелии, что примерно в 2000 км от Лоева). Как оказалось в итоге, потерялись не дети, а сам россиянин, пишет «Онлайнер».

«Около 18:00 14 июля мужчина на автомобиле УАЗ „Патриот“ с тремя детьми (от 4 до 8 лет) прибыл в лесной массив вблизи деревни Алешковка на отдых, — спасатели приводят предположительную версию развития событий. — Для поиска лучшего места для кемпинга отец принял решение выехать на велосипеде, оставив детей в автомобиле, однако заблудился в лесном массиве. Выехав из леса в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию».

Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно отправились на поиски. В 04:35 в 3 км от деревни Алешковка работник МЧС обнаружил автомобиль и детей. Медицинская помощь им не потребовалась. В МЧС лишний раз напомнили, что детей ни дома, ни в лесу без присмотра оставлять нельзя.