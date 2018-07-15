Борьба Сенцова Лариса Волошина, espreso.tv

15.07.2018, 21:33

Надо бороться не только за Сенцова, надо бороться вместе с Сенцовым.

В день, когда Олегу Сенцову исполнилось 42 года, в Кремле наконец сподобились на намек по поводу его освобождения.

Именно так, речь идет о намеке или попытке раздуть надежду. Ведь именно так нужно воспринимать слова путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, о том, что просьба матери Сенцова не останется без внимания. Хотя процедура освобождения заключенного по обращению его родственников в российском законодательстве не предусмотрена. Но мы помним, что в России также нет процедуры освобождения осужденного по обращению родственников пострадавшего. Однако это не помешало Владимиру Путину освободить Надежду Савченко после того, как к нему якобы обратились жены погибших российских журналистов. Российский закон как дышло. Было бы желание.

И здесь возникает вопрос: а действительно ли Кремль может освободить Олега?

Уже пятый День рождения Олег Сенцов встречает в неволе. На этот раз его сопротивление включает в себя политическую голодовку. По словам самого Олега он отказывается от еды до тех пор, пока все украинцы, заключенные Россией, не вернутся домой. Показательно, что, выдвинув Путину требование освободить всех, Олег Сенцов не включил в список заложников себя.

Забыл? – Нет. Такова его позиция. Это сигнал, что он готов пожертвовать собой ради других. Вот именно для того, чтобы обесценить принципиальную позицию Сенцова, Кремль и может сейчас освободить его. Мол, голодал за освобождение всех, а вышел на свободу только один.

Требуя всем миром освобождения Сенцова, невозможно обойти вниманием тех, ради кого он решился на отчаянный шаг. Поддержка Олега - это еще и готовность присоединиться к его борьбе. Всего в списке, который украинский пленник Кремля добавил к провозглашению голодовки, 68 имен. Речь о тех, чье заключение носит признаки не только политические, но и вызывающе-идиотские.

К примеру, другого известного голодающего Владимира Балуха формально осудили за хранение взрывчатки и боеприпасов на своем чердаке. Но оккупанты почему-то не говорят о том, что на том самом чердаке до этого проходило аж два вполне официальных обыска. Как так случилось, что после того, как весь дом Балуха был обыскан сверху донизу, там "не заметили" пакет с взрывчатыми веществами и пулями от автомата Калашникова? Ни следствие, ни суд не пожелали найти ответы на эти вопросы. Так же, как российских оккупантов почему-то не заинтересовало, почему патроны, которые якобы нашли у Балуха, имеют российское происхождение. О том, что они были замечены в Барнауле в 1982 году, писал российский журналист Антон Наумлюк. Может, между крымским чердаком и далеким российским регионом установился тайный пространственно-временной портал? Кого-то же должны были бы заинтересовать эти "кривоохранные" аномалии.

Или другое дело из российского очевидного-невероятного. Крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку осудили не только за то, что он якобы член мусульманской организации, которая в Украине не запрещена и действует вполне легально, но и за посягательство на власть в Российской Федерации. Об этом сообщает Айше Умерова - дочь другого невинно осужденного в Крыму крымскотатарского деятеля Ильми Умерова.

Именно так! Крымского татарина, который жил в оккупированном Крыму, подозревают в подготовке государственного переворота в России. Только представьте себе! Разве это не издевательство над здравым смыслом? Россия будто нарочно игнорирует нереалистичность выдвинутых обвинений украинцам.

Тем не менее фантасмагоричность уголовных дел не мешает адептам Путина верить в то, что Эмир-Усеин Куку – "экстремист", который задумал занять место самого Путина, Сенцов – "террорист", а Владимир Балух – знахарь, который в свободное от бандеризации время материализует из воздуха взрывчатые вещества.

Давайте вспомним, как украинский народный депутат поставил под сомнение утверждение о безусловной невиновности Олега Сенцова. Абсурд – это не только фальшивые приговоры, которые выносят российские суды. Абсурд – это люди, которые после подобных обвинений продолжают утверждать, что приговоры оккупантов необходимо рассматривать в качестве "второй версии событий". Такие действия не просто сеют постправду и дезориентируют общество. Они являются крайне оскорбительными для родственников и близких заключенных.

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан даже призвала бойкотировать канал "112 Украина", а также три других украинских СМИ за их участие "в информационной войне на стороне врага". Она рассказала, что телеканал "112 Украина" вывел ее в эфир вместе с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, который посоветовал ей "вести себя тихо", и тогда Олег выйдет быстрее. "Это, во-первых, бред, а, во-вторых, - часть информационной войны", - сказала Каплан.

Родственников и близких кремлевских заложников мы можем и должны защитить от издевательств и унижения в прямом эфире. Или не так? Возможно, стоит рассмотреть введение санкций за издевательства над украинцами "русским миром" в прямом эфире? Это вопрос уже не к Путину и не к международному сообществу. Установить моральные границы в собственных телеэфирах должны мы с вами - соотечественники заключенных, убитых, вдов и сирот, жизнь которых разрушил российский режим. Госпожа Каплан упоминает в своем комментарии и трансляцию телеканалом "Интер" футбольного чемпионата. Того самого, против проведения которого выступает голодающий Олег Сенцов.

Самое главное, что нам всем нужно осознать, несмотря на отчаянную борьбу Сенцова, – это то, что нас, его сограждан, вообще не должны интересовать причины, по которым оккупанты арестовывают наших соотечественников. Россия не имеет права на украинцев. Никакого. Никогда.

Давайте вспомним, как сначала оккупанты утверждали, что суды над крымчанами являются вполне законными, потому что те являются "российскими гражданами". После того, как мир назвал насильственную паспортизацию военным преступлением, Россия прибегла к следующему шагу. Она начала утверждать, что судить украинцев в Крыму - это является ее святой оккупантской обязанностью.

И здесь, как ни странно, россиян косвенно поддерживают украинские правозащитники и международные правозащитные организации. Они утверждают, что, согласно Женевской конвенции, страна-оккупант обязана осуществлять "поддержку правопорядка" на оккупированных ею территориях. То есть сами российские суды в Крыму якобы являются вполне законными, дело только в доказательстве состава преступления.

Но это не так. Женевская конвенция четко говорит, что судоустройство на оккупированных территориях должно происходить по украинских, а не российских законах. Внедрение законодательства страны-оккупанта, если только оно не расширяет права оккупированного населения, тоже является военным преступлением. Об этом молчат все. Именно поэтому мы слышим о 70 пленниках Кремля и не слышим о десятках тысяч незаконно заключенных украинских граждан.

Таким образом, следующим шагом солидаризации украинцев с Олегом Сенцовым должна стать борьба за международное признание российского судопроизводства на территории оккупированного Крыма военным преступлением. Мы все вместе должны настаивать, что без присутствия украинской стороны ни один судебный приговор на оккупированной территории не может считаться прописанным в международном праве обязанностью оккупанта в поддержание правопорядка на оккупированных территориях. Украина должна начать формировать новую доказательную базу об очередном военном преступлении оккупантов – незаконное заключение и вывоз в Российскую Федерацию десятков и сотен тысяч украинцев.

Надо быть радикальными в своем стремлении защитить своих и свое от посягательств захватчика. Сенцов голодает не потому, что верит в невиновность украинцев, которых удерживают оккупанты. Он знает, что оккупанты не имеют права судить украинцев. Они не имеют права на Крым. Не имеют права на Украину. Если мы добавим к акциям поддержки заключенных украинцев системную борьбу за украинские смыслы и украинское видение ситуации - мы сможем перехватить инициативу.

Надо бороться не только за Сенцова, надо бороться вместе с Сенцовым.

Лариса Волошина, espreso.tv