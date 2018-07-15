Азаренко и Маррей уступили в финале микста на Уимблдоне 15.07.2018, 21:48

Белоруска в паре с британцем проиграли финал австрийско-американскому дуэту.

Виктория Азаренко и Джейми Маррей уступили в финале микста на Уимблдоне Александру Пейя (Австрия) и Николь Меличар (США) со счетом 6:7, 3:6, сообщает БелТА.

Австрийско-американский дуэт в ходе первого сета старался допускать минимум ошибок на подаче, добившись в этом компоненте игры впечатляющих показателей - более 80%. Виктория Азаренко и Джейми Маррей испытывали трудности с атакующими ударами. Соперники активно и успешно действовали у сетки, что и позволило Александру Пейя и Николь Меличар победить.

Виктория Азаренко ранее добивалась в Лондоне более значимого успеха. В 2012 году на Олимпийских играх белоруска в паре с Максимом Мирным выигрывала золотые медали.

Победителями в одиночном разряде Уимблдона-2018 стали у мужчин Новак Джокович (Сербия), у женщин - Ангелика Кербер из Германии.